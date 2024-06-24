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Hırvatistan-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı canlı izle bilgisi

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Hırvatistan-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte, EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı canlı izle bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 10:43

2024 Avrupa Şampiyonası B Grubu üçüncü karşılaşması Hırvatistan İtalya maçı bugün oynanacak. Arnavutluk maçında son dakikada yediği golle EURO 2024'ten elenme eşiğine gelen Hırvatistan, Leipzig'de İtalya ile kozlarını paylaşacak. EURO 2024'ü yakından takip eden taraftarlar maçın detaylarını merak ediyorlar. Peki, Hırvatistan-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı canlı izle bilgisi...

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EURO 2024 B grubunda Hırvatistan İtalya maçı bu akşam Leipzing Stadı'nda oynanacak. Arnavutluk'u 2-1 yenip İspanya'ya 1-0 kaybeden İtalya, Hırvatistan'dan en az 1 puan aldığı takdirde gruptan çıkacak. Peki, Hırvatistan-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

HIRVATİSTAN İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan ile İtalya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serdar Gözübüyük olacak.

 

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