Hırvatistan-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı canlı izle bilgisi

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EURO 2024 B grubunda Hırvatistan İtalya maçı bu akşam Leipzing Stadı'nda oynanacak. Arnavutluk'u 2-1 yenip İspanya'ya 1-0 kaybeden İtalya, Hırvatistan'dan en az 1 puan aldığı takdirde gruptan çıkacak. Peki, Hırvatistan-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

HIRVATİSTAN İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan ile İtalya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serdar Gözübüyük olacak.