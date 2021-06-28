Hırvatistan İspanya maçı EURO 2020 Son 16 Turu mücadelesi kapsamında milyonlarca futbolseverin gündeminde yer alacak. Futbol otoritelerinin yakından takip edeceği karşılaşma, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Hırvatistan İspanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

HIRVATİSTAN İSPANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Son 16 Turu mücadelesinde Hırvatistan, İspanya'yı konuk edecek. 28 Haziran Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

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