Hırvatistan İskoçya EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası'nda üç maçtır galip gelemeyen Hırvatistan, turnuva tarihinde daha uzun bir galibiyet hasretini sadece bir kez yaşadı. Büyük turnuvalarda oynadığı son sekiz maçın beşinde gol atamayan İskoçya, Euro 2020'de çektiği 30 şutta henüz golle tanışamadı. Katıldığı beş Avrupa Şampiyonası'nda sırasıyla gruptan çıkan ve çıkamayan Hırvatistan, Euro 2016'da adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Oynadığı son 11 resmi maçın sadece ikisini kazanabilen Hırvatistan, son dört karşılaşmada galip gelemedi. Euro 2020'de oynadığı iki grup maçında da gol atamayan İskoçya, Kasım 2003-Ekim 2004 arasından bu yana üç maçlık gol hasreti yaşamıyor.

Ivan Perisic, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla dört büyük turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu. İngiltere maçında İskoçya Milli Takımı formasıyla en fazla isabetli pas yapan oyuncu olan Billy Gilmour, aynı zamanda ülke tarihinde bir büyük turnuva maçına ilk 11 başlayan en genç isim olmayı da başardı.

HIRVATİSTAN İSKOÇYA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan İskoçya EURO 2020 maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.