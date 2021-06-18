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EURO2020
Haber Giriş: 18.06.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Hırvatistan Çek Cumhuriyeti (Çekya) maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Hırvatistan Çek Cumhuriyeti (Çekya) maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çek Cumhuriyeti bugüne kadar Hırvatistan ile oynadığı hiçbir maçı kazanamazken; iki ekip arasında oynanan üç karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Hırvatistan ile Çek Cumhuriyeti'nin büyük turnuvalardaki tek karşılaşması Euro 2016 gruplarında gerçekleşirken; Çekler 2-0 geriye düştükleri karşılaşmadan 1 puanla ayrılmayı başardı. Peki Hırvatistan Çek Cumhuriyeti (Çekya) maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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