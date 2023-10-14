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Hırvatistan basını oyuncuları hedef aldı, İtalyanlar Montella'yı övdü

Güncelleme Tarihi:

#Hırvatistan#İtalya#Milli Takım
Hırvatistan basını oyuncuları hedef aldı, İtalyanlar Montellayı övdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 07:00

Türkiye yenilgisi Hırvatistan'ı şoke ederken ülke basını başta Livakovic olmak üzere tüm takımı hedef aldı. İtalyanlar ise teknik direktör Vincenzo Montella'yı övdü.

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Avrupa Şampiyonası elemelerinden Türkiye’nin Hırvatistan karşısısında aldığı 1-0’lık galibiyet Hırvat basınında geniş yer buldu. Ülke basını Türkiye’nin galibiyeti hak ettiğini vurgularken takımla ilgili şu yorumlar yapıldı:

DALiC AZ GOLLE BiTTiĞi iÇiN MUTLU OLMALI

· Vecernji: “Kötü bir oyun ve utanç verici bir yenilgi, Sağlam bir oyunla ilk yarıyı önde kapatan Türkiye, Hırvatistan’a elemelerdeki ilk yenilgisini yaşattı.”

· HRT: “Livakovic’in hatası pahalıya mal oldu. Hırvatistan hak ettiği yenilgiyi aldı. Montella ilk maçında müthiş bir galibiyetle görevine başlamış oldu.”

· İndex: “Livakovic’in feci hatası sonucu belirledi. Bu, Hırvatistan’ın elemelerdeki en kötü maçıydı. Dalic maç bu kadar az golle bittiği için mutlu olmalı.”

ÇOK KÖTÜ, FiKiRSiZ VE KANSIZ GÖZÜKTÜK

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· 24 Sata: “Üst üste iki Dünya Kupası’nda madalya kazanan milli takımın seviyesinin çok altında performans izledik. Takım ilk yarıda tanınmaz haldeydi.”

· Dbevnik: “İlk yenilgi ağır oldu! Modric, Kovacic ve Brozovic orta sahası şimdiye kadarki en zayıf maçlarından birini oynadı.”

· Vinkulja: “Hırvatistan, Türkiye’ye yenildi, Livakovic beceriksizce davrandı. Futbolu ikna edici olmayan Hırvatistan beraberliğe ulaşmayı bile başaramadı.”

· Jutarnji List: “Dalic’in ateşlileri elemelerdeki ilk yenilgisi aldı. Türkiye bizi mahvetti. Çok kötü, fikirsiz ve kansız gözüktük.”

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MONTELLA İLK MAÇTA GÖZ KAMAŞTIRDI

· A Milli Takımımız’ın Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta Hırvatistan’ı yenmesi İtalyan teknik adamın ülkesinde de yankı buldu. Çizme basını mücadeleyi İtalyan çalıştırıcı üzerinden değerlendirirken şu yorumlar yapıldı:

· La Gazzetta dello Sport: “Vincenzo Montella’nın Türkiye ile süper çıkışı. İtalyan teknik adam ilk maçta göz kamaştırdı.”

DAHA iYi BiR BAŞLANGIÇ OLAMAZDI

· Tuttosport: “Türkiye Hırvatistan‘ı yendi, Montella iyi başladı. Kenan Yıldız milli formayla ilk çıkışını yaptı ve zafer kazandı.”

· Corriere dello Sport: “Türkiye ve Montella için daha iyi bir başlangıç olamazdı. Türkler muhteşem bir oyunla Hırvatistan’ı sahadan sildi.”

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#Hırvatistan#İtalya#Milli Takım

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