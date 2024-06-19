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Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı yayın bilgisi

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Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 09:51

2024 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda yer alan Hırvatistan Arnavutluk maçı ile devam ediyor. Fransız hakem François Letexier'in düdük çalacağı mücadele Volkspark Stadı'nda oynanacak. Hırvatistan ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. B Grubu’nu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak. EURO 2024'ü yakından takip eden taraftarlar maçın detaylarını merak ediyor. Peki, Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı yayın bilgisi

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EURO 2024 B Grubu'nda bugün Hırvatistan Arnavutluk maçı oynanacak. İspanya karşısında yenilgiye uğrayan Hırvatistan, bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Arnavutluk ise gruptaki ilk maçında İtalya'ya yenilgisi nedeniyle rakibi gibi galibiyetle sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Arnavutluk maçı 19 Haziran Çarşamba günü 16.00’da oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Sutalo, Stanisic, Gvardiol, Sosa, Modric, Sucic, Kovacic, Majer, Budimir, Kramaric

Arnavutluk: Strakosha, Mitaj, Asllani, Bajrami, Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Ramadani, Laçi, Manaj, Asani

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