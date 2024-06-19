Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı yayın bilgisi

Haberin Devamı

EURO 2024 B Grubu'nda bugün Hırvatistan Arnavutluk maçı oynanacak. İspanya karşısında yenilgiye uğrayan Hırvatistan, bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Arnavutluk ise gruptaki ilk maçında İtalya'ya yenilgisi nedeniyle rakibi gibi galibiyetle sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Arnavutluk maçı 19 Haziran Çarşamba günü 16.00’da oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Sutalo, Stanisic, Gvardiol, Sosa, Modric, Sucic, Kovacic, Majer, Budimir, Kramaric

Arnavutluk: Strakosha, Mitaj, Asllani, Bajrami, Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Ramadani, Laçi, Manaj, Asani