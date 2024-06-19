Hırvatistan 2-2 Arnavutluk (EURO 2024 maç özeti)

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EURO 2024 B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Hamburg'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Arnavutluk, 11. dakikada Laçi ile öne geçti. Hırvatistan 74. dakikada Kramaric'le eşitliği yakaladı, 76'da Gjasula'nın kendi kalesine attığı golle 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Mücadele Hırvatistan'ın üstünlüğüyle bitecek derken 76'da kendi kalesine gol atan Gjasula yeniden sahneye çıktı ve 90+5'te bu kez rakip fileleri sarstı ve skora dengeyi getirdi.

Hırvatistan'da Fenerbahçeli Livakovic maçın tamamında oynayıp ilk golde hata yaparken, Arnavutlukta Rej Manaj 85. dakikada kenara geldi.

Bu sonucun ardından iki takım da birer puana yükseldi. Grubun son maçlarında Hırvatistan, İtalya ile; Arnavutluk ise İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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Hırvatistan 2-2 Arnavutluk

GOL: 11' Laci, 74' Kramaric, 76' Gjasula, 90+5' Gjasula

İlk yarı sonucu: 0-1