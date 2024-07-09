Hırvat asıllı Alman teknik direktör Edin Terzic, Altınordu'yu ziyaret etti

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Alman ekibi Borussia Dortmund ile 2021’de Almanya Kupası’nı kazanan Hırvat asıllı Alman teknik adam Edin Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırmıştı.

Deneyimli teknik adam yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu.

Başkan Seyit Mehmet Özkan ve Altınordu FK Teknik Direktörü Olcay Şahan ile bir araya gelen deneyimli teknik adam, görüş alışverişinde bulundu.

Öte yandan Altınordu U11 Takımı, U11 İzmir Ligi 1. Grup birinci olarak tamamladı.

Altınordu’nun gençleri, ligin bitimine bir hafta kala öncesinde Göztepe’yi 1-0 mağlup ettikleri maçla ligi lider bitirmeyi garantiledi.