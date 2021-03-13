Hırsızlara çareyi buldu! 'Ailesini artık o koruyacak...'

Spor Arena Dış Haber | İngiltere'de son günlerde futbolcuların evlerinde yaşanan hırsızlık olayları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Everton'un İsveçli kalecisi Robin Olsen, evinde eşi ve iki kızı ile otururken bıçaklı hırsızların saldırısına uğramıştı. Maskeli ve elinde bıçak olduğu belirtilen hırsızlar, Olsen'in evinden pahalı mücevherler ve lüks saatler çalmışlardı. Bu sırada ise Olsen ve ailesi evdeydi...

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin evine de hırsız girmiş, ünlü teknik direktörün kızı evde tek başınayken giren hırsızlar korku dolu anlara neden olmuştu. İtalyan teknik direktörün kızı Katia Ancelotti'nin evde tek başına olduğu sırada iki hırsız Merseyside'da bulunan eve girip evin içinde bulunan kasayı çalmışlardı.

46 BİN EURO DEĞERİNDE

Yaşanan hırsızlık olaylarının artmasından sonra Manchester City'nin İngiliz futbolcusu Kyle Walker, evini koruması için doberman cinsi bir köpek aldı. The Sun gazetesinin haberine göre Walker, 46 bin euro değerinde 'Apollo' isimli bir doberman sayesinde evinin güvenliğini sağlayacak.

''AKLI AİLESİNDE KALIYOR, ARTIK KORUNACAK''

İngiliz gazetesine konuşan bir yetkili, ''Walker, kendisini ve ailesini korumak istiyor. Apollo buna yardımcı olacak. Antrenmanda veya maçlarda olduğunda aklı ailesinde kalıyor. Apollo ön kapıda duracak ve ailesini koruyacak.'' sözlerini kullandı.

STERLING'İN 'OKAN' İSİMLİ KÖPEĞİ...

Premier Lig'de hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için doberman alan tek futbolcu Walker değil. Walker'ın takım arkadaşı Raheem Sterling, geçtiğimiz yıllarda 'Okan' isimli bir doberman almıştı.

ÖZEL KORUMALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Manchester United sonrası West Ham'a transfer olan Jesse Lingard da evini korumak için doberman alan oyuncular arasında yer alıyor.

İngiltere'de futbolcuların evinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından özel korumalar tutulması gündeme gelmişti.

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