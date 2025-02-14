Hipodrom.com'un 400 bin üye gururu!

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Genel Müdür Ersin Erdem, 400 binin üzerinde üyeye ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtirken, TJK bünyesindeki atla terapi merkezlerinin isim sponsoru olacaklarını açıkladı.

kampanyalarımız ile bir yıl gibi kısa bir sürede 400 binin üzerinde üye sayısına ulaştık. Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık, her yeniliği titizlikle ele aldık ve uyguladık. Daha fazla insanın atçılığa ilgi duymasına katkı sağladığımızı görmek bizlere büyük mutluluk veriyor” dedi. Erdem, TJK’nin yıllardır sürdürdüğü atla terapi merkezlerinin isim sponsoru olacaklarını da ifade etti. Genel müdür yardımcısı Kokkaya ise, üye sayısını 600 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.