×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Hipodrom.com Haliç Koşusu'nda zafer Burgas'ın!

Güncelleme Tarihi:

#Haliç Koşusu#Vedat Abiş#Burgas
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 18:07

Atçılığın bayramında Hipodrom.com Haliç Koşusu gerçekleştirildi. Yarışı Vedat Abiş'in jokeyliğini yaptığı 'Burgas' kazandı.

Haberin Devamı

Hipodrom.com Haliç koşusu, 29 Haziran 2025 Pazar günü Veliefendi’de koşuldu.

Yarışı Vedat Abiş'in jokeyliğini yaptığı 'Burgas' kazandı.

İlk kez gerçekleştirilen Hipodrom.com Haliç koşusunda, birbirinden ünlü sanatçılar da yer aldı ve kendilerine ayrılan yerde koşuyu anbean takip etti.

İşte ikramiyeler;

Birinciye: 840 bin TL
İkinciye: 336 bin TL
Üçüncüye: 168 bin TL
Dördüncüye: 84 bin TL
Beşinciye: 42 bin TL
Dağıtılacak toplam sponsorluk ikramiyesi: 1 milyon 470 bin TL

Sponsorluk ikramiyesi dağılımı

Birinciye: 114 bin TL
İkinciye: 57 bin 600 TL
Üçüncüye: 28 bin 800 TL
Dördüncüye: 14 bin 400 TL
Beşinciye: 7 bin 200 TL
Dağıtılacak toplam sponsorluk ikramiyesi: 252 bin TL

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haliç Koşusu#Vedat Abiş#Burgas

BAKMADAN GEÇME!