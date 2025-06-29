Hipodrom.com Haliç Koşusu'nda zafer Burgas'ın!

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Hipodrom.com Haliç koşusu, 29 Haziran 2025 Pazar günü Veliefendi’de koşuldu.

Yarışı Vedat Abiş'in jokeyliğini yaptığı 'Burgas' kazandı.

İlk kez gerçekleştirilen Hipodrom.com Haliç koşusunda, birbirinden ünlü sanatçılar da yer aldı ve kendilerine ayrılan yerde koşuyu anbean takip etti.

İşte ikramiyeler;

Birinciye: 840 bin TL

İkinciye: 336 bin TL

Üçüncüye: 168 bin TL

Dördüncüye: 84 bin TL

Beşinciye: 42 bin TL

Dağıtılacak toplam sponsorluk ikramiyesi: 1 milyon 470 bin TL

Sponsorluk ikramiyesi dağılımı

Birinciye: 114 bin TL

İkinciye: 57 bin 600 TL

Üçüncüye: 28 bin 800 TL

Dördüncüye: 14 bin 400 TL

Beşinciye: 7 bin 200 TL

Dağıtılacak toplam sponsorluk ikramiyesi: 252 bin TL