Hipodrom.com Haliç Koşusu'nda zafer Burgas'ın!

Güncelleme Tarihi:
Hipodrom.com Haliç koşusu, 29 Haziran 2025 Pazar günü Veliefendi’de koşuldu.
Yarışı Vedat Abiş'in jokeyliğini yaptığı 'Burgas' kazandı.
İlk kez gerçekleştirilen Hipodrom.com Haliç koşusunda, birbirinden ünlü sanatçılar da yer aldı ve kendilerine ayrılan yerde koşuyu anbean takip etti.
İşte ikramiyeler;
Birinciye: 840 bin TL
İkinciye: 336 bin TL
Üçüncüye: 168 bin TL
Dördüncüye: 84 bin TL
Beşinciye: 42 bin TL
Dağıtılacak toplam sponsorluk ikramiyesi: 1 milyon 470 bin TL
Sponsorluk ikramiyesi dağılımı
Birinciye: 114 bin TL
İkinciye: 57 bin 600 TL
Üçüncüye: 28 bin 800 TL
Dördüncüye: 14 bin 400 TL
Beşinciye: 7 bin 200 TL
Dağıtılacak toplam sponsorluk ikramiyesi: 252 bin TL