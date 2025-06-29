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Hipodrom.com Gazi’nin mirasında atçılığın yanında! Haliç koşusu ilk kez yapılacak

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#Hipodrom.Com#Haliç Koşusu#Veliefendi Hipodromu
Hipodrom.com Gazi’nin mirasında atçılığın yanında Haliç koşusu ilk kez yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 13:33

Atçılığın bayramında Hipodrom.com Haliç Koşusu gerçekleştirilecek. Veliefendi’de koşulacak yarış, saat 18.00’de start verecek.

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Hipodrom.com Haliç koşusu, 29 Haziran 2025 Pazar günü Veliefendi’de koşulacak. 7. koşu, saat 18.00’de başlayacak.

3+ yaşlı safkan İngiliz atlarının start alacağı 1600 metre çim pistteki Haliç Koşusu (G1) ve 3 yaşlı safkan Arap taylarının katılacağı 1200 metre sentetik pistteki KV-6 koşusu yapılacak.

İlk kez gerçekleştirilecek Hipodrom.com Haliç koşusunda, birbirinden ünlü sanatçılar da yer alacak ve kendilerine ayrılan yerde koşuyu anbean takip edecek.

Hipodrom.com ile beraber yarışlara yeni ikramiyeler eklendi ve gelirlere katkı sağlandı.

İşte ikramiyeler:

Hipodrom.com Gazi’nin mirasında atçılığın yanında Haliç koşusu ilk kez yapılacak

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#Hipodrom.Com#Haliç Koşusu#Veliefendi Hipodromu

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