Hindistan Hükümet Yetkilisinden Çarpıcı PUBG MOBILE Açıklamaları

Konu hakkında konuşma yetkisi olmadıkları için isimsiz kalma koşuluyla konuşan isimsiz yetkili, Reuters’a PUBG Corp.’un Çinli yayıncı Tencent Games ile bağlarını koparmasının yakın zamanda hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ve yasağın şiddet içeren içerik şikayetleri yüzünden devam ettiğini söyledi.

Kaynak, Reuters’a “oyunun şiddet içeren doğası, her yerden gelen birçok şikâyetin nedeni olmuştur” dedi. “Mülkiyet haklarındaki değişiklikle bu değişmez.”

Bir PUBG Corp. sözcüsü de şirketin Hintli telekomünikasyon şirketi Reliance Jio ile görüşmelerde bulunduğunu doğruladı ancak bu görüşmeler halen devam ediyor.

PUBG sözcüsü Reuters’a “Jio Platformları ile işbirliği fırsatları aramak için ilk görüşmelerimiz oldu ancak henüz hiçbir şeye karar verilmedi” dedi.

Bu haftanın başlarında, Mumbai merkezli Telekom şirketi ile görüşmelerin devam ettiği ortaya çıktı ancak hem PUBG Corp. hem de Reliance o sırada yorum yapmayı reddetti. Ayrıca bu hafta, bir raporda, başka bir hükümet yetkilisinin Hindistan’ın PUBG MOBILE üzerindeki yasağını kaldırmayacağını ve oyunun ortaklarıyla aktif görüşmelerde bulunmadığını söylediği belirtildi.

PUBG MOBILE ve 117 diğer Çin uygulaması, 1 Eylül’de iOS ve Android mobil uygulama mağazalarında yasaklandı. Bu yasak, 15 Haziran’da Mobile Legends:Bang Bang ve Clash of Kings dahil 59 Çin uygulamasına uygulanan yasağın ardından geldi. Call of Duty Mobile, Hindistan’da yasaklanmayan, Tencent ile bağlı birkaç oyundan biriydi.

iOS ve Android uygulama mağazalarından kaldırılan tüm Çin uygulamaları, Hindistan ile Çin arasındaki artan sınır gerginliği nedeniyle hedef alındı.

PUBG MOBILE, ülkedeki en büyük esporlardan biri ve espor takımları, oyuncular, turnuva organizatörleri, sponsorlar ve oyuna kendini adamış ortaklardan oluşan canlı bir ekosisteme sahip.