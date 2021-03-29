Hile kullandığını itiraf eden eski profesyonel, Valorant yayınlarına devam ediyor

Abhay ‘xhade’ Urkude, Hindistan espor sahnesinde oldukça bilinen bir isim. Eskiden Paratroops’ta rekabet eden oyuncu, geçtiğimiz aylarda canlı yayında hile kullandığını itiraf etmişti. Sonrasında oyuncu, Riot tarafından tamamen banlanmasıyla gündeme gelmişti, buna ilaveten profesyonel Valorant espor sahnesinden de süresiz yasak almıştı. Fakat tüm bunlara rağmen xhade, açtığı yeni Valorant hesabıyla oynadığı oyunları YouTube’dan paylaşmaya devam ediyor.

Raidant rütbesine ulaşmak için hile kullandığını açık açık itiraf eden ve Riot tarafından kalıcı olarak oyundan yasaklanan oyuncu, kendi hile kullanımını haklı çıkarmaya çalışırken diğer hilecileri sebep göstermişti. Oyunda sürekli hilecilerle karşılaştığını ve bunun sinirini bozduğu için kendisinin de hile kullanarak seviye atlamak istediğini öne sürmüştü.

Riot, aynı ID’ye sahip banlanmış oyuncuların oyuna yeniden girmesini engellerken xhade’in Valorant oynuyor olabilmesi ise pek çok kişiyi şaşırttı. Bu, oyuncu için özel bir durum mu yoksa durum fark edildiğinde Riot Games yetkilileri tarafından gerekli işlem yapılacak mı bilinmiyor.