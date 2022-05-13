Hikmet Karaman'ın prensi Galatasaray'a! Sinyali verdi... | Son Dakika Transfer Haberleri

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Galatasaray, bu sezon Kayserispor formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Onur Bulut'a talip oldu.

Sarı-kırmızılıların, 28 yaşındaki sağ bekin transferi için Kayserisporlu yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi. Onur ile Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor da ilgileniyor. Adı dev kulüplerle anılan Onur Bulut, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan tecrübeli oyuncu, "Büyük takımların beni istediğine dair haberleri okuyorum. Ama bana bir bilgi gelmedi. Tabii ki istenen bir oyuncu olmak, böyle haberlerin çıkması beni mutlu ediyor. Her şey Kayserispor'a bağlı. Kulübüm tamam derse büyük kulüplerde oynamak isterim. Başarılı olacağıma inanıyorum. Ama transfer konusunda karar Kayserispor'un. Ben şu anda kalan maçlarımıza odaklandım. Başka bir şey düşünmek istemiyorum" dedi.

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KEREM AKTÜRKOĞLU VE AYRILIK İDDİASI

Sarı-kırmızılıların bu sezonki en başarılı futbolcusu olarak öne çıkan Kerem Aktürkoğlu ise flaş bir karar aldı.

Genç futbolcunun, G.Saray'ın Avrupa kupalarına katılamayacak olması nedeniyle ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda Avrupa'nın üst düzey liglerine transfer olma hayalini taşıdıkları bildirildi. Kerem Aktürkoğlu bu sezon G.Saray'la 48 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 12 gol atıp 9 asist yaptı.

Kerem'in güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Avrupa kulüplerinin radarındaki Marcao ise bu sezon 36 maçta forma giyip 1 gol attı. Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Borussia Dortmund'un yeni transferi Axel Witsel, takımının ilk antrenmanına bisikletle geldi. İzlemek için videoya tıklayınız... Borussia Dortmund'un yeni transferi Axel Witsel, takımının ilk antrenmanına bisikletle geldi. İzlemek için videoya tıklayınız...



GALATASARAY'A AXEL WITSEL ÖNERİSİ



Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Witsel'in sezon sonunda Alman deviyle olan sözleşmesi sona erecek. Sezon boyunca orta saha konusunda sıkıntılar yaşayan ve yeni transferlerden de istediği verimi alamayan Galatasaray'a Axel Witsel'in önerildiği iddia edildi.

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DORTMUND CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Belçikalı yıldızın sarı kırmızılılara sıcak baktığı ancak yaşı ve 3 milyon avroluk maaşı nedeniyle karar verilmediği belirtilirken Dormund cephesinden açıklama geldi. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, 33 yaşındaki Axel Witsel'in takımdan ayrılacağını duyurdu.

Marco Rose düzenlediği basın toplantısında, Witsel ile sözleşme uzatmama kararı aldıklarını duyururken, "Axel Witsel harika bir oyuncu. Bizim için çok önemli maçlar oynadı. Ancak sözleşmesini uzatmama kararı aldık. Cumartesi günü de kendisine veda edeceğiz" açıklamasını yaptı.

ELNENY VE XEKA İDDİALARI

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Galatasaray'ın gündemine daha önce iki başka orta saha daha gelmişti.

6 numarada problem yaşayan sarı-kırmızılıların önceliğini bu bölgeye verdiği ve o bölgeye 'Fernando Reges' gibi bir isim aradığı belirtilmişti.

Galatasaray'ın bu bölge için önceliğinin Muhammed Elneny olduğu ve Arsenal'in bu konudaki tavrının beklendiği öne sürülmüştü. Arsenal'in yeni sözleşme vermemesi durumunda sarı-kırmızılıların devreye gireceği ve Elneny'ye sözleşme önereceği ifade edilmişti.

Galatasaray'ın gündemindeki diğer ismin ise Lille'in Portekizli orta sahası Xeka olduğu kaydedilmişti. Xeka'nın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ancak menajerinin imza parası olarak 2 milyon Euro istemesinin bu transferde pürüz olduğu öne sürülmüştü.

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