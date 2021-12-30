Hikmet Karaman'ın Kayserispor karnesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Böylesi görülmedi Kırmızı alarm verildi... Peş peşe uyarılar: Okullar tatilBöylesi görülmedi! Kırmızı alarm verildi... Peş peşe uyarılar: Okullar tatil#Meteoroloji
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıBakan Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması#MEB
Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı Söyledikleri...Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı! Söyledikleri...#Pitbull
İstanbulun sanalı da altın Parsel 500 TLye dayandı: Kapış kapış gidiyorİstanbul'un sanalı da altın! Parsel 500 TL'ye dayandı: Kapış kapış gidiyor#İstanbul
Bu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdilerBu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdiler#Çin
Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor... Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir'Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor...' Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir #Sağlık
Bakan Nebatiden çarpıcı mesajlar: Döviz gidiyor diyene dava açınBakan Nebati'den çarpıcı mesajlar: 'Döviz gidiyor' diyene dava açın#Nureddin Nebati
Şişlide otelde vahşet Haberi duyunca koştular, şoka girdilerŞişli'de otelde vahşet! Haberi duyunca koştular, şoka girdiler#İstanbul
Kripto paralarda korku hakim olmaya başladı Satışlar derinleşiyorKripto paralarda korku hakim olmaya başladı! Satışlar derinleşiyor#Bitcoin
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı'Yasak aşk' iddiası ortalığı karıştırdı!#Deha Bilimlier
İşte Mete Gazoz’un aşkıİşte Mete Gazoz’un aşkı#Mete Gazoz
Burak Elmas - Fatih Terim toplantısında karar Floryada değişim, Selçuk İnan ve Necati Ateşin yerine...Burak Elmas - Fatih Terim toplantısında karar! Florya'da değişim, Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yerine...#Galatasaray
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Hikmet Karaman'ın Kayserispor karnesi

#Süper Lig#Hikmet Karaman#Kayserispor
Hikmet Karamanın Kayserispor karnesi

Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 18 maça çıktı. Sarı kırmızılılar, 6 galibiyet 6 beraberlik alırken 6 kez de yenildi.

Haberin Devamı

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunda 2. haftada Yukatel Kayserispor'da göreve başlayan Teknik Direktör Hikmet Karaman, takımını başarıya taşıdı.

Ligin ilk yarısında 18 maçta Hikmet Karaman yönetiminde müsabakaya çıkan sarı kırmızılı takım, 6 kez kazanırken 6 kez de kaybetti. 6 maçta da beraberlik bozulmadı.

Kayserispor bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde ise 28 gol gördü.

Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, sahasında oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik alırken 1 kez yenildi. Kayserispor bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

Hikmet Karamanın Kayserispor karnesi

Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor'un oynadığı maçlar ve skorları şöyle;

Kayserispor-Adana DS 1-1
Başakşehir-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Kasımpaşa 2-0
Hatayspor-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Galatasaray 3-0
Giresunspor-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Trabzonspor 1-2
Alanyaspor-Kayserispor 6-3
Konyaspor-Kayserispor 2-0
Kayserispor-Karagümrük 2-1
Fenerbahçe-Kayserispor 2-2
Kayserispor-Göztepe 1-1
Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Antalyaspor 2-0
Beşiktaş-Kayserispor 4-2
Kayserispor-Gaziantep 0-0
Malatyaspor-Kayserispor 2-2
Kayserispor-Sivasspor 3-0

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Hikmet Karaman#Kayserispor

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson