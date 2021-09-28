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Hikmet Karaman'dan Trabzonspor sözleri: "Bu maçı 3 puanla kapatıp..."

#Yukatel Kayserispor#Trabzonspor#Hikmet Karaman
Hikmet Karamandan Trabzonspor sözleri: Bu maçı 3 puanla kapatıp...

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçının kolay geçmeyeceğini bildiklerini söyledi.

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Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.

Koordinasyon, 5'e 2 pas ve dayanıklılık çalışmaları yapan oyuncular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Karaman: "Kayserisporu'muzu desteklemeye bekliyoruz"

Zorlu bir lig oynandığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Skorları görüyorsunuz. Trabzon şampiyonluğa oynayan bir ekip ve son 2 maçından birer puanla ayrıldı. Biz bu maçı 3 puanla kapatıp, milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz. Taraftarlarımızı, Kayserisporu'muzu desteklemeye bekliyoruz. Çünkü onların 12. adam olarak bize vereceği moral çok önemli." ifadelerini kullandı.

Karaman, Bernard Mensah ve Mario Gavranovic'in sakatlıklarına değinirken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mensah'ın durumu daha belli değil. Doktorlar tedavi ediyor. Şu anda adale çekiyor ama maç gününe kadar yetişebilir. Bu konuyla ilgili enformasyona girmek istemiyorum. Daha antrenmanların ve haftanın başı. Onu önümüzdeki hafta içi daha net değerlendiririz. Çünkü bugün ayağı çeken oyuncu yarın çok rahatlıkla antrenmana çıkabiliyor. Mario konusunda çok dikkatliyiz. Yani bir oyuncuyu 7 hafta kaybetmek mi önemli yoksa çok garantili ve sağlam bir şekilde oynatabilmek, sahaya sürmek mi? Çünkü milli takıma gitti ve ilk idmanda sakatlandı. Bakın bakalım kaç maç bizi geriye itti. Onun için böyle bir şeyi tekrar yaşamamak adına dikkatli davranıyoruz. Bu haftaki antrenmanlarda son durumunu göreceğiz ve mutlaka ondan da faydalanacağız."

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#Yukatel Kayserispor#Trabzonspor#Hikmet Karaman