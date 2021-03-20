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GeriFutbol Hikmet Karaman'dan mağlubiyet sözleri
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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2021 - 21:40 | Son Güncelleme:

Hikmet Karaman'dan mağlubiyet sözleri

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Hikmet Karaman'dan mağlubiyet sözleri

Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman, karşılaşma sonrası konuştu.

İkinci yarı kurdukları baskıyla maçı 3-3'e getirebilecek pozisyonları bulduklarını ancak yararlanamadıklarını belirten Karaman, "4-1 maçı kaybettik. Birinci sebebi, kaptığımız topların hepsini rakibe teslim ettik. Topu kapmak için müthiş mücadele ediyorsun, birinci veya ikinci pasta topu kaybediyorsun. İkinci yarı bir şeyler yapabileceğimizi gösterdik. 3-1 geriden gelme ile 2-1 geriden gelme inanılmaz farklı şeyler. İkinci yarı, iyi baskı kurduk. Normalde 3-3'e gelmesi lazımdı. O pozisyonları bulduk. Ne olursa olsun 4-1 mağlup olmamalıyız." dedi.

Hikmet Karamandan mağlubiyet sözleri

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