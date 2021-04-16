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GeriFutbol Hikmet Karaman'dan iddialı Beşiktaş sözleri
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Futbol
Haber Giriş: 16.04.2021 - 18:21 | Son Güncelleme:

Hikmet Karaman'dan iddialı Beşiktaş sözleri

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Hikmet Karaman'dan iddialı Beşiktaş sözleri

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş'la karşılaşan Ankaragücü'nde Hikmet Karaman, maç öncesi yaptığı açıklamada siyah beyazlılarda gol değil, goller atmak istediklerini belirtti.

Siyah beyazlıların çok gol atan ancak çok da gol yiyen bir takım olduğunu belirten Hikmet Karaman, "Üç kritik futbolcumuz yok, yerlerini doldurmak zor. Beşiktaş çok iyi takım. Çok gol atan bir takım, gol de yiyebilen bir takım. Beşiktaş çok farklı bir takım ve biz de hazırlıklarımızı yaptık. Gol değil, goller atmak istiyoruz" diye konuştu.

Hikmet Karamandan iddialı Beşiktaş sözleri

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