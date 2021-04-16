Hikmet Karaman'dan iddialı Beşiktaş sözleri

Siyah beyazlıların çok gol atan ancak çok da gol yiyen bir takım olduğunu belirten Hikmet Karaman, "Üç kritik futbolcumuz yok, yerlerini doldurmak zor. Beşiktaş çok iyi takım. Çok gol atan bir takım, gol de yiyebilen bir takım. Beşiktaş çok farklı bir takım ve biz de hazırlıklarımızı yaptık. Gol değil, goller atmak istiyoruz" diye konuştu.

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