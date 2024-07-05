Hikmet Karaman'dan Hollanda maçı öncesi Montella'ya uyarı: Dikkat etmeliyiz

Haberin Devamı

EURO 2024’teki maçları bizzat yerinde takip edip maçları çıplak gözle izleyen ender (!) Türk teknik direktörlerden biri olan Hikmet Karaman, milli takımımızın Avusturya karşılaşmasındaki performansını, Hollanda karşısında neler yapmamız gerektiğini ve futbolun geldiği noktayı Hürriyet’e değerlendirdi.

ARDA GÜLER, REAL MADRID'DE ÖĞRENDİKLERİNİ AVUSTURYA'YA KARŞI MÜKEMMEL UYGULADI

Avusturya maçında bize galibiyeti getiren en önemli unsur neydi?

Milli takımımız grup maçlarına nazaran fiziksel açıdan Avusturya karşısında daha iyiydi. Mesela Merih, ne kadar güçlüydü. Merih’in bir Çekya maçındaki oyununa bakın, bir de buna bakın. Oyuncular Çekya maçından sonra çalışma ve dinlenmeyi çok iyi yapmış. Arda Güler, Avusturya’nın ön alan presi yaptığı dönemlerde takımın geçişini sağlayan en önemli oyuncu idi. Bunu Real Madrid’de öğrenmiş. Taktik anlamda bunu inanılmaz yaptı. Arda’yı takımı öne çıkarış anlamında çok beğendim.

Haberin Devamı

BİR TEKNİK ADAM NEDEN TAKIMINI GERİYE YASLASIN?

Avusturya maçının özellikle son 20 dakikasında milli takımımızın çok geriye yaslandığını gördük. Bu bir taktik miydi, yoksa oyunculardan kaynaklanan bir durum muydu?

Bir hoca takımı geriye yaslar mı? Saha kenarında Montella’yı görmediniz mi, oyunculara hep ileri, ileri diye işaret etti. Ama maçı dışarıdan seyredenler, ‘Hoca takımı geriye yasladı’ diyor. Böyle bir şey yok...

Hepsini geçtim, Arda Güler’i görmüyor musunuz, takım arkadaşlarına sürekli çıkın, çıkın dedi. Montella niçin santrforsuz oynuyor? Avusturya maçında Arda’yı içeri çekti, Orkun ile merkez oynuyor. Arkalarında İsmail ile Kaan başladı. Bunun amacı; sen orta sahada pres yapıp çık demek. Yani gel ceza sahasının önünde dikil demek değil. Geriye yaslanmanın hoca ile bir alakası yok. Oyuncular zaman zaman bu gibi durumlarda geriye doğru yaslanabiliyor, bir şey yapamazsın.

TEK MAÇLAR BİZİM LEHİMİZE

Hollanda karşısında avantajlarımız neler?

Öncelikle, tek maçlar bizim lehimize. Gruplarda kaybedersen ya da berabere kalırsan, önünde 1-2 maç daha vardır. Ama burada yok, kaybedersen elenirsin. Tek maç olunca oyuncular daha düzenli ve disiplinli oynuyor, devam etme arzularını daha çok ortaya koyuyor.

Haberin Devamı

Zaten bu arzularını koyan takımlar şampiyonaya devam ediyor. Hollanda maçında bir avantajımız daha var; 74 bin kişilik Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynayacağız. Bu da demek oluyor ki, statta 50 bin Türk olacak. Tabii bu seni ev sahibi yapıyor. Bu bazen avantaj bazen dezavantaj oluyor. Taraftarlarımızın bu maçta daha canlı olması gerekiyor. Avusturya maçında böyle değildi. Bizim taraftarlarımız bazen oyuna kaptırıyorlar kendilerini. Halbuki takımın esas o zamanlarda taraftara ihtiyacı vardır. Hollanda maçında tribünlerin daha canlı olması gerekiyor. Federasyonun da bu konuda özel çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum.

Haberin Devamı

BİREYSEL YETENEKLER ÖNE ÇIKMIYOR ÇÜNKÜ ARTIK BİR TAKIM OYUNU VAR

EURO 2024’te size göre hangi oyuncular ön plana çıktı?

Bireysel oyundan çok takım oyunu var. Bu her takımda böyle. Mesela İngiltere’de Kane, Bellingham, Foden var; tamam Kane ve Bellingham kritik goller attılar ama oyun olarak hiç öne çıkamadı. Bir takım oyunu var artık. Hep söyledik; Avusturya bireysel yetenek olarak bizden geride. Ama takım oyununa baktığınızda adamlar ön alan presinde Almanya ile beraber ilk 2 sıradalar. Günümüzde bir sezon içinde hazırlık maçları dahil 90’ın üzerinde maç oynuyor futbolcular. Normalde buna vücut dayanırmı? Bu ancak takım oyunuyla olur. Arda Güler, Bellingham, Pedri, hepsi birer yıldız. Ama rakipler çok atletik oyuncular olduğu için bunlar istediği gibi cirit atamıyor. Senin tek başına mücadele etmen yeterli değil. Pele, Gerd Müller bugün oynasaydı o golleri atabilirler miydi? Orası soru işareti...

Haberin Devamı

Fubolda sistemler, taktikler, atletik yapı ve koşu mesafeleri acayip bir şekilde gelişti. Oyuncuların fiziksel kapasitelerinin bu kadar gelişmesi o yıldızları kilitliyor. Günümüzde niye hâlâ Arjantin’de, Brezilya’da yıldız futbolcu çıkıyor? Oralarda sokak futbolu devam ediyor çünkü. Sahilde kum ligleri bile var.

HOLLANDA'NIN HÜCUMCULARINA DİKKAT ETMELİ

Hollanda maçın da galibiyetin anahtarı nedir?

Hollanda karşısında bizim Avusturya maçının üzerine çıkmamız gerekiyor. Çünkü Hollandalılar rakip kaleye yakın bölgelerde Avusturyalılar’dan daha becerikliler. Dripling yapıyorlar, adam eksiltiyorlar ve şut atıyorlar. Avusturyalılar, müthiş takım oyunu oynayan, geriden oyun kuran rakiplere karşı ön alan presini çok iyi yapan ve topa sahip oldukları zaman rakibini 1. bölgeye itebilen bir ekip. Sadece bize karşı değil, 1-0 kaybettikleri Fransa maçında da bunları iyi yaptılar.

Haberin Devamı