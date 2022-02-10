Hikmet Karaman'dan Galatasaray maçı öncesi Torrent yorumu: 'Türkiye'yi tanımıyor'

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Hikmet Karaman bu sezon Kayserispor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Deneyimli teknik adam devre arası kampında FANATİK'e çok özel açıklamalarda bulunurken, kupadaki son Fenerbahçe zaferi ve bu hafta oynayacakları Galatasaray maçına dair görüşlerini Fanatik ile paylaştı.

BEN 'VUR' DEDİM

"Emrah Başsan'ı maç içerisinde farklı pozisyonlara çektik ve rakibimizin maç içerisinde dengesini bozmaya çalıştık. Kazanılan serbest vuruş Emrah Başsan'a yapılan faul sonrasında geldi. Ramazan Civelek'in topa vurmasını ben istedim. Sonrasında gol geldi zaten. Fenerbahçe maçına sadece turu geçtik gözüyle bakıyorum. Bizim adımıza alınmış iyi bir galibiyet ve o maçı artık geride bıraktık. Hedef koymuyorum, her maça aynı motivasyonla hazırlanarak çıkacağız."

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ARAGONES'İ İZLETTİM

"Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularıma Luis Aragones'in belgeselini izlettim. Türkiye'ye gelmiş en iyi teknik direktörlerden bir tanesiydi. Değerini anladığımızı düşünmüyorum. Özellikle İspanya-Almanya final maçının devre arasında yaptığı konuşma çok etkileyici. Bu belgeseli izleterek oyuncularımı Fenerbahçe maçına motive etmeye çalıştım."

TORRENT TÜRKİYE'Yİ TANIMIYOR

"Hafta sonu Galatasaray'la karşılaşacağız. Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Türkiye Kupası maçından çıktık. Yeni dönecek oyuncularımız var. Bir bütün olarak maça hazırlanmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçını unutarak bir an önce rejenere olmamız lazım. Torrent iyi bir teknik adam ama hâlâ Türkiye'yi tanımıyor. Geriden oyun kurmaya çalışan bir anlayışı var. Fatih Terim de benzer sistemi oynatmaya çalışıyordu. Sadece kendi oyununuzu ortaya koymak bizim ligde yetmiyor. Bazen skoru da tutmanız gerekebilir."

ERGİN ATAMAN İLE KONUŞTUM

Teknik direktör kadar teknik ekiplerin de önemine dikkat çeken Hikmet Karaman, Ergin Ataman’la yaptığı bir sohbeti hatırlatarak, "Ergin hoca basketbolda 120-130 hücum opsiyonu olduğundan bahsetti. Bizim de oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Bu gelişim için iyi teknik adamların yanında iyi teknik ekiplerin de olması gerekiyor" diye konuştu.(Fanatik)

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