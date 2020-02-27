Hikmet Karaman'dan Fatih Terim itirafı: Beni çok şaşırttı!

Teknik direktör Hikmet Karaman, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerini değerlendirdi.

Radyospor'a konuşan deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maçın analizinde Fatih Terim'in kendisini şaşırttığını itiraf etti.

Hikmet Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Derbileri canlı seyrettim. Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk 15 dakikası için iki takımı da kutlamak lazım. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın hücum oyununu seven ve önde baskı isteyen düşüncesi çok önemli ancak maç 2-2 bitti. Sizin orada skoru bulduktan sonra korumayı öğrenmeniz lazım. Beşiktaş'ın yediği golde Caner ve Gökhan önde yakalanıyor. Bazen kaybettiğiniz maçlarda çok şey öğrenirsiniz. Maçın ilk 20 dakikası nerede olduğumu şaşırdım. Fenerbahçe - Galatasaray maçından önce psikolojik duruma da bakmak lazım. Ben Galatasaray'ın bu derece iyi pas yapıp geride oyun kuracağını düşünememiştim. Fatih Hoca 2 değişiklik yaptı. Emre ve Adem'i oynatmadı. Fenerbahçe'nin oynadığı maçları izlediğinde, savunmada kaymalarda ve kademelerde büyük hatalar yaptıklarını görüyorsun. Servis yapan oyuncu Seri'ydi. Ben Seri'yi kapatırlar dedim ancak tam tersine Fenerbahçe geri çekilip rakibi karşıladı. Galatasaray rakip yarı alanda oynayınca etkili oldu. Ben Galatasaray'ın oynadığı Malatyaspor ve Alanyaspor maçlarını da izledim. Onların da eksikleri var. Falcao dünyanın en iyi 10 forvetinden biri. Fatih Terim'e ben oynamak istiyorum dediği anda Falcao oynar. Belhanda neredeyse her iç saha maçında ıslıklandı. Fatih Hoca onu deplasmanda oynatarak ters motivasyon yaptı. Belhanda ilk 30 dakika iyiydi. Pas bağlantılarını iyi sağladı. Fenerbahçe daha başka oynayabilirdi. Önde basıp Seri'yi çıkarmayabilirdi ancak bunu yapmadılar. Tolgay savunmanın önünde hiç top çıkaramadı. Ersun Hoca çark işlemeyince değişiklikler yaptı ancak Galatasaray o sırada oyun üstünlüğünü eline almıştı."





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