Hikmet Karaman'dan A Milli Takım yorumu ve Montella'ya uyarı: Yürüyüş hızında pas atıyoruz

Haberin Devamı

Teknik direktör Hikmet Karaman, A Milli Takımımızın en önemli eksikliğinin topun hızını gerektiği kadar artıramaması olduğunu savundu. Ay yıldızlı ekibimizin grup aşamasında gösterdiği performansı Hürriyet’e değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, gruptan çıkmayı başarmamızın, oyuncuların üzerindeki baskıyı büyük ölçüde hafifleteceğine inandığını söyledi. İkinci turdaki rakibimiz Avusturya’ya ilişkin kritik tespitlerini de anlatan Karaman, sorularımızı şöyle yanıtladı:

"İSTEDİĞİMİZ OYUNU ORTAYA KOYAMADIK, BU BİR GERÇEK"

2-1 kazandığımız Çekya maçında milli takımımızın oyununu nasıl buldunuz?

Maç planlaması açısından baktığımızda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık, bu bir gerçek. 20. dakikada rakip 10 kişi kaldıktan sonra oluşan sayısal avantajımızı iyi değerlendirmeliydik. Ancak baskı vardı oyuncularda, bu yüzden de bireysel kaliteyi takım kalitesine çeviremedik. Ama artık gruptan çıktık, bu başarı moral ve motivasyon olarak inşallah oyuncularımıza iyi yansır. Çekya, fiziksel oynayan ve bireysel yetenekleri çok kısıtlı olan bir takım. Buna rağmen sağdan soldan yaptıkları ortalarla uzun boylu oyuncularıyla tehlike yarattılar.

Haberin Devamı

"ÇEKLER BİLEREK OYUNU SERTLEŞTİRDİ, BİZİM ONLARA UYMAMAMIZ GEREKİRDİ"

Çekya’nın özellikle ikinci yarıda sert oynamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir taktik miydi, bilerek mi yaptılar?

Onlar daha maçın 20. dakikasında kırmızı kart görünce bütün hedefleri bizden birine de kırmızı kart göstertmekti. O yüzden oyunu olabildiğince sertleştirdiler. Ama bizim sakin kalıp onlara uymamamız gerekiyordu. Özellikle kulübedeki oyuncuların kart görmemesi gerekiyordu. Çünkü bu bir turnuva ve kadroda olan her futbolcuya burada ihtiyaç var.

"ARDA VE KENAN'IN OYUNDAN ÇIKARILMASI 'BİR KAZA GOLÜ YEMEYELİM' HAMLESİYDİ"

Teknik direktör Montella’nın maç içinde yaptığı hamleler sizce doğru muydu?

Başlangıç 11’inde hoca Arda’yı ileri ucun sağına koyarak yanıltma yapmış. 10 dakika sonra Barış’ı sağa çekip, santrforsuz sistemde Arda ve Hakan merkezde, Kenan da solda kaldı. İkinci yarının başında bir hamle olabilir miydi, 9 numara özelliği taşıyan Cenk ve Semih girebilir miydi, tartışılır. Zaten skor 1-1 olunca Montella, şanssız bir gol ya da penaltı olmasın diye Arda ile Kenan’ı oyundan çıkardı. Bu bir kaza golüne kurban gitmeyelim, topun ve oyunun kontrolünü ele alalım hamlesiydi.

Haberin Devamı

"AVUSTURYA SON DERECE ORGANİZE VE MÜTHİŞ DİSİPLİNLİ BİR TAKIM"

Son 16 turundaki rakibimiz Avusturya size göre nasıl bir takım?

Bireysel kaliteleri bizim kadar yok ama saha içi organizasyonları ve disiplinleri üst düzeyde. Sadece EURO 2024’te değil, daha öncesindeki elemelerde ve hazırlık maçlarında gösterdikleri performans fevkaladeydi. Müthiş bir takım oyunu oynuyorlar. En önemlisi de teknik direktörleri Ralf Rangnick. Rangnick de bir Bielsa’dır.

"PASLARIMIZIN SÜRATİ ALMANYA'DA MAHALLE ARASINDAKİ HIZ SINIRI GİBİ"

Grup maçları itibariyle Türk Milli Takımı’nın en önemli eksiği sizce nedir?

Topun hızını bir türlü artıramadık. Topun hızının artması demek temponun çabuklaşması demek, gol pozisyonuna girmek demek. Çekya maçının özellikle ilk 45 dakikasında yan paslar o kadar yavaştı ki, Almanya’da mahalle arasında arabaların hız sınırı 10 kilometre, yani yürüyüş hızıdır, bu ona benzer. Oyuncularımız yürüyüş hızında pas attılar, böyle olunca da rakipler kolayca pozisyon aldı. Avusturya'ya karşı böyle yapmamalıyız.

Haberin Devamı

"HAKAN, CENK VE İRFAN CAN AĞIRLIKLARINI KOYMALI"

Oyuncu bazında milli takımımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ve İrfan Can Kahveci milli takımımızın liderleri. Bu ağırlıklarını daha fazla göstermeliler. Çünkü saha içinde liderlik kavramının eksik olduğunu görüyorum.