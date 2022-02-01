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Hikmet Karaman: "Yeni bir seriye ihtiyacımız var..."

#Kayserispor#Hikmet Karaman#Anadolu Kulüpleri
Hikmet Karaman: Yeni bir seriye ihtiyacımız var...

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Hatayspor maçı ile yeni bir başlangıca ve seriye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırlayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, altyapı futbolcuları ile oynanan maçla devam etti.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Hatayspor maçı ile yeni bir seriye ihtiyacımız var"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Antalya kampındaki en önemli olay, yeni gelen oyuncularla takımın kaynaşmasıydı. Hava şartlarının uygun olduğu bir ortam içerisinde 8 tane antrenman yaptık. Günde çift antrenmanlar yaptık. Gayet iyiydi. Bugün hem U19 takımımızı göreceğiz hem de oynamayan oyuncularımızı bir hazırlık maçı yaptırıp, ondan sonra da cuma günü oynayacağımız lig maçına kadar en iyi şekilde hazır hale gelip, rövanşı geri almak istiyoruz. Önemli bir maça çıkacağız. Buradan yeni bir başlangıca ve seriye ihtiyacımız var. En önemlisi burada taraftarımızla, şehrimizle birlikte oynayacağımız Hatayspor maçımız. En önemli şey şu anda ilk maç olan Hatayspor maçı" ifadelerini kullandı.

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#Kayserispor#Hikmet Karaman#Anadolu Kulüpleri

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