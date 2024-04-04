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Trendyol SÃ¼per Ligâ€™in 31. haftasÄ±ndaÂFenerbahÃ§e'ye 4-2 maÄŸlup olan Adana Demirspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Hikmet Karaman, "Bana gÃ¶re iyi bir maÃ§ oldu. Tempolu bir maÃ§tÄ±. Ä°kinci yarÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±, yediÄŸimiz goller hep kÄ±rÄ±lma noktalarÄ±. 3-2â€™den sonra her an gol an atabileceÄŸimizi gÃ¶rÃ¼yorduk. FenerbahÃ§eâ€™yi tebrik ediyorum. Verilen arayÄ± en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmek istiyoruz" diye konuÅŸtu.

"Basit hatalar yapmamamÄ±z gerekiyor"



Futbolda basit golleri yememeleri gerektiÄŸini ifade eden Karaman, "Futbol Ã¶zellikle gol yediÄŸinde veya attÄ±ÄŸÄ±nda basit ucuz gol yemeyeceksin. Son 2 gole baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda takÄ±mÄ± da demoralize ediyor. Kalecimizin 3. golden sonra aklÄ± orada. 4. golde de tamamen bitirdi. DiÄŸer kaleci devam etseydi farklÄ± da olabilirdi, o da aynÄ± golleri yiyebilirdi. Kendi takÄ±mÄ±m olarak ÅŸampiyonluÄŸa oynayan Galatasaray ve FenerbahÃ§eâ€™ye baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda galibiyet sayÄ±larÄ±, attÄ±ÄŸÄ± goller kÄ±yaslama yaptÄ±ÄŸÄ±nda baya bir fark var. Onun iÃ§in basit hatalar yapmamamÄ±z gerekiyor. MaÃ§Ä± seyredenler de iyi bir maÃ§ seyretti diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.



"FenerbahÃ§eâ€™nin yaÅŸadÄ±klarÄ± pozitif yÃ¶nde etkiledi"



Hikmet Karaman, FenerbahÃ§eâ€™nin son dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±klarÄ±yla ilgili gelen soruya ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"TÃ¼rk futbolunda ne olduÄŸu belli deÄŸil. Bazen ona gÃ¶re de takÄ±m yapabiliyorsunuz. FenerbahÃ§eâ€™nin yaÅŸadÄ±klarÄ± bana gÃ¶re takÄ±mÄ± pozitif yÃ¶nde etkiledi. Dzeko ve Tadicâ€™in Ã§ok daha farklÄ±, Ã§ok daha iyi oynadÄ±klarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."



MÃ¼sabakadaki kararlarla ilgili ise Karaman, "TÃ¼rkiyeâ€™de hakemleri tartÄ±ÅŸÄ±rken esas tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gereken VARâ€™dakiler. Bu maÃ§ Ã¶zelinde konuÅŸmuyorum" diyerek sÃ¶zlerini noktaladÄ±.