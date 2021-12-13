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Hikmet Karaman: "Yandan gördüm, Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup oyuna girmek istemedi"

#Beşiktaş #Hikmet Karaman#Beşiktaş Haberler

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti sonrası mücadeleyi değerlendirirken saha kenarında Oğuzhan Özyakup'un oyuna girmek istemediği bilgisini aktardı. Beşiktaş cephesinden bu iddiaya yanıt geldi.

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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada "Oğuzhan Özyakup oyuna girmek istemiyordu" dedi.

Vodafone Park stadyumunda Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçtikleri skoru koruyamayan ve maçı 4-2 mağlup bitiren Kayserispor'da teknik patron Hikmet Karaman maç sonu saha içinde yaşanan olayı aktardı.

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"OĞUZHAN OYUNA GİRMEK İSTEMEDİ"

Oğuzhan Özyakup'un oyuna girmek istemediğini iddia eden Karaman, "Beşiktaş'ta Oğuzhan oyuna girmek istemedi. 'Ben girmeyeyim' dedi. Yan yanayız, orada görüyorum. Güven Yalçın bir anda oyuna etki etti. 35 bin seyirci var, kolay değil." dedi.

"HİKMET HOCA NEYİ GÖRDÜ, BİLMİYORUM..."

Karşılaşmada Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan Önder Karaveli ise konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, “Hikmet hocanın neyi görüp böyle değerlendirdiğini bilmiyorum. Maçtan önce Oğuzhan’la, duruma göre 3-4 farklı seçeneği konuştuk. Onu oyuna soktuğumuzda alabileceği pozisyonları anlattık. Oğuzhan’ın reaksiyonu da iyiydi.” cevabını verdi.

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76'DA ATİBA'NIN YERİNE OYUNA GİRDİ

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Oğuzhan Özyakup maçın 76. dakikada Atiba'nın yerine oyuna girerek etkiliyi bir oyun ortaya koydu. Özyakup, Sergen Yalçın döneminde az forma şansı buluyordu.

KARAMAN'IN DİĞER AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın taraftarların büyük desteğiyle 15-20 dakika iyi oynadıklarını belirterek, "Buna rağmen oyuncularımız direnci kırmasını bildi. İyi goller attık. 2-1'de de tam taraftarlar aleyhe döndüğünde taç atışı oldu. Biz biraz taraftarları ateşledik. Birkaç oyuncumuz taraftarlarla iletişime geçti. Attığımız yanlış taç kalemizde gol oldu." ifadelerini kullandı.

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