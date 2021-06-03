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Futbol
Haber Giriş: 03.06.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Hikmet Karaman Samsunspor'a mı gidiyor?

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Hikmet Karaman Samsunspor'a mı gidiyor?

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmaya hazırlanan Karadeniz temsilcisinde son gündeme gelen isim Hikmet Karaman oldu.

Bu sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Samsunspor işini şansa bırakmak istemiyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmaya hazırlanan karadeniz temsilcisinde son gündeme gelen isim 'Yerli Bielsa' lakaplı kurt teknik adam Hikmet Karaman.

Özellikle dünya futbolunu yakından takip etmesi, tecrübesi ve antrenman metotlarıyla dikkat çeken Karaman için başkan Yıldırım’ın bizzat görüşme yapması bekleniyor. Taraftarların da Hikmet Karaman ismine sıcak bakması, tecrübeli antrenörü bir adım öne çıkarıyor.

Hikmet Karaman Samsunspora mı gidiyor

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