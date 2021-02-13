MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHikmet Karaman maç sonuna damga vurdu! Son düdükle beraber...
GeriFutbol Hikmet Karaman maç sonuna damga vurdu! Son düdükle beraber...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.02.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Hikmet Karaman maç sonuna damga vurdu! Son düdükle beraber...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hikmet Karaman maç sonuna damga vurdu! Son düdükle beraber...
Abone Olgoogle-news

Ankaragücü'nün teknik direktörlüğüne dördüncü kez gelen Hikmet Karaman, 0-0 biten Kayserispor maçının ardından yaptığı konuşma ile karşılaşmaya damga vurdu.

Süper Lig'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 0-0 sona ererken maçın sonunda en çok konuşulan isim Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu.

Ankaragücü'nün başına dördüncü kez geçen tecrübeli teknik direktör, golsüz biten maçın ardından futbolcularını saha içinde toplayıp bir konuşma yaptı.

Hes Kablo Kayserispor 0-0 MKE Ankaragücü (Maç Özeti)
Hes Kablo Kayserispor 0-0 MKE Ankaragücü (Maç Özeti)

Hikmet Karaman maç sonuna damga vurdu Son düdükle beraber...

Uzun bir süre 10 kişi oynayan ve Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü'nde Hikmet Karaman, futbolcularıyla uzun bir süre konuşurken futbolcularını cesaretlendiren sözler kullandı.

Öte yandan Hikmet Karaman, sarı-lacivertli takımın başında 11 yılı aşkın süre sonra sahaya çıktı. Ankaragücü'nde son maçına 8 Kasım 2009'da çıkan Karaman, yeniden döndüğü başkent temsilcisiyle ilk sınavında puan almayı başardı.

Hikmet Karaman: "Takımın mücadelesi beni heyecanlandırdı"

MKE Ankaragücü Teknik Direktör Hikmet Karaman ise zor bir maçtan 10 kişi kalmalarına rağmen berabere ayrıldıklarını belirtti.

Karaman, 75 dakika boyunca 10 kişi oynadıklarını vurgulayarak, "Takımın mücadelesi, isteği, kulübede beni heyecanlandırdı." dedi.
Takım anlayışını teknik anlamda değiştireceklerini ve geliştireceklerini dile getiren Karaman, gol atma konusunda, hücum oyununu ortaya koyacaklarını anlattı.

- Mustafa Tokgöz: "Maalesef 3 puanı alamadık"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise istekli çıktıkları karşılaşmadan 3 puan alamadan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Maalesef 3 puanı alamadık. Oyuncularımızın istek ve arzunu herkes gördü ama gole çeviremedik. Çok pozisyon bulduk. İlk dakikalardaki golümüzün iptal edilmesi hakem için talihsiz bir karardı. Maç içindeki şiddetli harekete VAR müdahale edemiyor. Hakemin gözünün önünde olan bir olay ama o golün iptal edilmesi tamamen bir facia. Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı. 3 puanı elimizden kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara 3 puan hedefiyle çıkacağız."

Hikmet Karaman maç sonuna damga vurdu Son düdükle beraber...

Hikmet Karaman maç sonuna damga vurdu Son düdükle beraber...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle