Hikmet Karaman maç sonuna damga vurdu! Son düdükle beraber...

Süper Lig'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 0-0 sona ererken maçın sonunda en çok konuşulan isim Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu.

Ankaragücü'nün başına dördüncü kez geçen tecrübeli teknik direktör, golsüz biten maçın ardından futbolcularını saha içinde toplayıp bir konuşma yaptı.

Uzun bir süre 10 kişi oynayan ve Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü'nde Hikmet Karaman, futbolcularıyla uzun bir süre konuşurken futbolcularını cesaretlendiren sözler kullandı.

Öte yandan Hikmet Karaman, sarı-lacivertli takımın başında 11 yılı aşkın süre sonra sahaya çıktı. Ankaragücü'nde son maçına 8 Kasım 2009'da çıkan Karaman, yeniden döndüğü başkent temsilcisiyle ilk sınavında puan almayı başardı.

Hikmet Karaman: "Takımın mücadelesi beni heyecanlandırdı"



MKE Ankaragücü Teknik Direktör Hikmet Karaman ise zor bir maçtan 10 kişi kalmalarına rağmen berabere ayrıldıklarını belirtti.



Karaman, 75 dakika boyunca 10 kişi oynadıklarını vurgulayarak, "Takımın mücadelesi, isteği, kulübede beni heyecanlandırdı." dedi.

Takım anlayışını teknik anlamda değiştireceklerini ve geliştireceklerini dile getiren Karaman, gol atma konusunda, hücum oyununu ortaya koyacaklarını anlattı.



- Mustafa Tokgöz: "Maalesef 3 puanı alamadık"



Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise istekli çıktıkları karşılaşmadan 3 puan alamadan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokgöz, şunları kaydetti:



"Maalesef 3 puanı alamadık. Oyuncularımızın istek ve arzunu herkes gördü ama gole çeviremedik. Çok pozisyon bulduk. İlk dakikalardaki golümüzün iptal edilmesi hakem için talihsiz bir karardı. Maç içindeki şiddetli harekete VAR müdahale edemiyor. Hakemin gözünün önünde olan bir olay ama o golün iptal edilmesi tamamen bir facia. Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı. 3 puanı elimizden kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara 3 puan hedefiyle çıkacağız."

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