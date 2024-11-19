Hikmet Karaman: Karadağ'ı hafife alırsak fiyakamızı bozabilir | Osimhen, Yunus ve Barış Alper’in seviye atlamasını sağlayabilir

Haberin Devamı

Kariyerini Moldova’nın Zimbru Kulübü’nde sürdüren teknik direktör Hikmet Karaman’ı telefonla arayıp hem A Milli Takımımızı hem de Süper Lig’i değerlendirmesini istedik. Karadağ maçında ay yıldızlı ekibimizi favori gördüğünü, ancak kazanabilmemiz için rakibi ciddiye almamızın şart olduğu uyarısında bulunan Karaman, ligimizdeki şampiyonluk yarışı için de çarpıcı tespitlerde bulundu. Hikmet Karaman’ın görüşleri şöyle:

MONTELLA BÜYÜK DÜŞÜNEN BİR HOCA

Montella geçtiğimiz günlerde çok güzel bir açıklama yapıp, “EURO 2024’teki Hollanda maçını unutamıyorum” dedi. O bizi finale kadar götürecek bir maçtı, basit hatalarla kaybettik. O sözleriyle hedefinin yükseklerde olduğunu gösteren Montella şüphesiz ki aynı maçı bir daha oynamak isterdi. Galler maçı ve Avrupa Şampiyonası’na milli takımımızın oynadığı oyun ve maç planlaması açısından bir bütün olarak bakmak lazım.

Haberin Devamı

9 NUMARASIZ OYUNU ARTIK HERKES BEĞENiYOR

Geçmişte skor gelmediğinde “Çünkü santrforsuz oynuyoruz” diyenler vardı ama Galler maçından sonra milli takımın bu oyun tarzını hemen herkes beğenmeye başladı. Futbolda 9 numara gerçeği var ama 7 ve 11 numara gerçekleri de var. Artık bütün oyuncuların performans vermesi gereken bir oyuna dönüştü futbol. Kanat oyuncuları birer 9 numara olarak evrilmeye başladı çünkü beklerin hücumdaki payı arttı. Bekler sürekli hücuma çıktığı için önündeki kanat oyuncuları ikinci santrfor gibi oluyor; orta sahadan birinin de katılımıyla 4 tane hücumcunuz oluyor. Bizim oyuncular bu oyuna çok uygun. Mesela Kerem, Barış Alper. Ama şu da var; bazen oyunun sıkıştığı anlarda 9 numaralara da ihtiyaç duyulabilir.

SAKATLIKLAR PROBLEM OLMAMALI ÇÜNKÜ OYUNCU HAVUZU GENiŞ

Karadağ’ın grupta yaptığı 5 maçı da kaybetmesi bugün için bir ölçü olmamalı. Bazen böyle takımlar yenilir, yenilir ama bir bakarsın sana kafa tutup fiyakanı bozabilir. Karadağ’ı yenebiliriz ama ciddiye almamız gerekiyor. Futbol gevşemeye gelmez. Karadağ’ın başındaki Robert Prosinecki çok akıllı ve iyi bir antrenör. Ayrıca daha önce Türkiye’de çalıştığı için bizi tanıyor. Karadağ’ın İzlanda’ya 2-0 yenildiği son maçı seyrettim, oyuna iyi başladılar ama biraz da şanssızlık yüzünden kaybettiler. Sakat ve cezalı oyuncularımızın fazla olması bizim için problem olmamalı zira oyuncu havuzumuz çok geniş. Galler maçında hiç oynamayan Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve az süre alan Kaan Ayhan’ı Karadağ karşısında oynatabiliriz.

Haberin Devamı

BU SEZON ŞAMPiYON ADAYLARINA ÇELME TAKABiLECEK GÜÇTE 6-7 TAKIM VAR

Türkiye Ligi’ni şöyle değerlendiriyorum; bu sezon bir öncekine oranla şampiyonluk adaylarına çelme takacak takım sayısı fazla. Geçen sezon ligde Galatasaray ile Fenerbahçe erkenden başbaşa kalmışlardı. Ama bu sezon 6-7 takım var. Beşiktaş’ın gücü malum. Trabzonspor’un 13. sırada olması büyük takımlara her zaman kafa tutabileceği gerçeğini gizleyemez. Bu iki takımın yanında Samsunspor, Eyüpspor ve Göztepe şampiyon adaylarına çelme takacak güçteler. Lider Galatasaray şu an 5 puan önde. 5 puan 1.5 maç demek. Dolayısıyla ben şampiyonluk yarışının koptuğuna inanmıyorum.

OSiMHEN; YUNUS AKGÜN VE BARIŞ ALPER’iN SEViYE ATLAMASINI SAĞLAYABiLiR

Haberin Devamı

Kerem Aktürkoğlu’nun Galatasaray’daki gelişiminde Mauro İcardi ile yan yana oynamasının büyük payı var. İcardi ile birbirlerine iyi uyum sağlamaları hücum futbolunda otomatik hale gelmelerini sağladı. Kerem bu gelişimini Benfica’da daha da üst seviyeye çıkardı. Ben bu anlamda Victor Osimhen’in de Galatasaray’da beraber oynadığı Yunus Akgün ve Barış Alper gibi oyunculara büyük katkı yapacağına inanıyorum.

FENERBAHÇE’NiN EN ÖNEMLi OYUNCUSU SOFYAN AMRABAT

Fenerbahçeliler 19.5 milyon Euro’luk bonservis bedeli nedeniyle En-Nesyri’yi konuşuyor ama bana göre bu sezon en önemli oyuncu Amrabat. Fenerbahçe iyi ki almış Amrabat’ı. Bu oyuncu hem orta sahada büyük iş yapıyor hem de stoperlerin arasına girerek oyun kurulumunda rol alıyor. Böyle bir oyuncunun varlığı taktiksel açıdan çok önemli bir artı. Ben Fenerbahçe’nin hücum bölgesinin henüz oturmadığına inanıyorum. Cenk Tosun süre alırsa takıma büyük katkı yapar çünkü Türkiye Ligi’ni çok iyi bilen bir futbolcu.

Haberin Devamı

FRANKFURT MAÇI BEŞiKTAŞ iÇiN KIRILMA NOKTASI OLDU

Beşiktaşlıların biraz sabırlı olması gerekiyor. Frankfurt maçı onlar için kırılma noktası oldu. O gün çok iyi oynadılar ama kaybettiler. Ben, Beşiktaş’ın toparlanacağına inanıyorum. Rafa Silva müthiş bir oyuncu, İmmobile çok atlet ve usta bir golcü. Paulista’yı da beğeniyorum. Beşiktaş şampiyonluk yarışında olmaya devam edecektir.