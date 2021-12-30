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Hikmet Karaman: “Hep birlikte sağlıklı başlangıçlar yapmak istiyoruz”

#Yukatel Kayserispor#Hikmet Karaman#Ziraat Türkiye Kupası
Hikmet Karaman: “Hep birlikte sağlıklı başlangıçlar yapmak istiyoruz”

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’da kendi sahasında 68 Aksaray Belediyespor’u 4-0 mağlup eden Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ““Hep birlikte sağlıklı başlangıçlar yapmak istiyoruz” dedi.

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Karaman, 3 tur atlayarak son 16 takım arasında kaldıklarını söyleyerek, “Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Genç oyuncularımızı görüyoruz. Onları oynatma fırsatı buluyoruz. Aynı zamanda hakemleri de görüyoruz. Genç ve ilerisi için umut veren hakemler Türkiye Kupasında ön plana çıkıyor. Dolayısı ile Sivasspor maçıyla ligi bitirmiştik. Şimdi de kupada 3 tur atlayarak, son 16 takım arasına kaldık. Önümüzdeki ayın 9’unda Altay maçımız var. Bu arada da yılbaşı tatili, oyuncuların dinlenmesi, yabancı oyuncuların kendilerine göre dini bayramlarının olması, kendilerine göre kültürel toplantılarının olması, izin istemeleri, Brezilya, Kamerun gibi ülkelerin vatandaşı olan oyuncularımız var. Bu arada transfer 12’sinde başlaması ki lig maçımıza 9’unda çıkacağız. Her şey bitti düşünceler başladı. Burada da sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz. Birlikte sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz. Lig 9’unda başlıyor ama transfer 12’sinde açılıyor. Sakat oyuncularımız var. Sezonu kapatmış oyuncularımız var. Bütün bunların içerisinde kulübümüzün başarılı çıkması gerekiyor. Başkan Berna Hanım ve Yönetim Kurulunu da önemli günler bekliyor. Bir taraftan transfer görüşmeleri, bir taraftan ekonomi, yeni yapılanma bunlar zor işler. Yeni senenin tüm dünyaya, Türkiye’ye, insanlığa hayırlı, sağlıklı ve bu olaylardan da kurtulacağımız sene ve günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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#Yukatel Kayserispor#Hikmet Karaman#Ziraat Türkiye Kupası

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