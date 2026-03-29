Hikmet Karaman, finaldeki rakibimizi Hürriyet'e değerlendirdi: 'Kosova karşısında bizi hiç kolay bir maç beklemiyor!'

Türkiye'de tüm gözler A Milli Futbol Takımımızın salı günü Kosova ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası play-off final maçına çevrilmiş durumda. Kazanırsak, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda mücadele etme onuruna erişeceğiz. Kaybedersek, bu büyük rüyamızı gerçeğe dönüştürmek için en az dört yıl daha beklemek zorunda kalacağız. Şimdi herkes tarihinin en yetenekli jenerasyonlarından birini yakalayan milli takımımızın bu fırsatı kaçırmaması için neler yapması gerektiği konusunda kafa yorarken, biz de futbolumuzun duayen teknik direktörlerinden Hikmet Karaman’ın görüşlerine başvurduk. Romanya’yı 1-0 yendiğimiz maçı TV’de canlı yayında analiz eden Hikmet Hoca, hem o karşılaşmayı hem de Kosova karşısındaki şansımızı değerlendirdi.

ROMANYA iYi KAPANDI AMA BiZiM DE DAHA HIZLI OYNAMAMIZ GEREKiYORDU

Hocam, öncelikle Romanya maçını soralım; milli takımımızı o karşılaşmada nasıl buldunuz?

Romanya karşısında hücumda çok daha iyi olabilirdik. Lucescu yönetimindeki Rumenlerin top rakipte iken alanı daraltması ve boş alan bırakmaması bunda büyük etken oldu. Ama buna rağmen oyuncularımız ilk devrede topun hızını ve yön değiştirmeyi çabuklaştırıp pozisyon üretebilirlerdi. Nitekim maçtan sonra teknik direktör Montella ve kaptan Hakan da bunu söyledi. Romanya maçındaki tribün atmosferinin Kocaeli, Konya ve Bursa’da oynadığımız maçların çok altında olduğunu da söylemeliyim. Ne zamanki skor 1-0 oldu, ondan sonra seyircimiz biraz hareketlendi.

YAN TOPTA VE GEÇiŞ OYUNUNDA ETKiLiLER FARKLI BiR TAKTiKLE SAHAYA ÇIKMALIYIZ

Bizim maçın hemen ardından Slovakya-Kosova mücadelesini izledik. Maçı 4-3 kazanan Kosova, finalde rakibimiz oldu. Kosova’yı nasıl değerlendiriyorsunuz?

İki taraf da açık ve tempolu bir oyun oynadı ve ortaya bol gollü bir maç çıktı. O maçta Kosova bize şunu gösterdi; topa sahip olduklarında iyi pas yapıyorlar, çabuk çıkıyorlar, yan topta ve geçiş oyunlarında etkililer. Dolayısıyla Kosova maçının taktiği aynı olmaz. Teknik direktörleri Franco Foda da son derece iyi ve tecrübeli bir çalıştırıcı.

REKOR PRiM DE KOSOVALILAR iÇiN EKSTRA MOTiVASYON KAYNAĞI OLACAK

"Aslında bu maç öncesi Kosova’nın Dünya Kupası eleme grubunda ne yaptığına bakmamız gerekiyor, sadece Slovakya-Kosova müsabakasına bakmayalım. Kosova’nın grubundaki İsviçre, Slovenya ve İsveç alan savunmasını, geçiş oyununu, kontratağı ve duran topları en iyi oynayan ülke takımları. Ve Kosova bunların arasından çıkıp gelmiş. Buraya dikkat! İsveç’i iki maçta da yenmiş, Slovenya’yı deplasmanda 2-0 mağlup etmiş ve grubu lider bitiren İsviçre ile berabere kalmış.. Dolayısıyla bizi kolay bir maç beklemiyor. Deplasmanda oynayacağız, Kosova taraftarı milli takımlarına müthiş bir destek verecek, başbakanlarının rekor prim açıklaması da ortada, bu da onlar için ekstra motivasyon olacak. Bilemiyorum milli takımımız oraya ne zaman gidecek ama stadın havasını erken solumaları önemli. Çünkü bu tek maç; kazanan Dünya Kupası’na gidecek.”

BASKI ALTINDA IYI PAS YAPIYORLAR

"Kosova önemli bir takım. 5-4-1 oynuyorlar, maç içinde oyunu 3-4-2-1’e çevirebiliyorlar. Top kapmada çok başarılılar, orta saha oyuncuları iki yönlü, yaratıcılık yönleri çok güçlü. Geçiş oyununda ve baskı altında çok iyi pas yapabilen bir takım. Evet bizim önemli yıldızlarımız var, başta Arda Güler, Kenan Yıldız ve takımın lideri Hakan Çalhanoğlu olmak üzere. Ama duran toplarda ve hücumda çok etkili bir takım var karşımızda. Mutlaka hocamız farklı bir taktik düşünecektir.

Romanya maçı ile bunu pek kıyaslamıyorum. Kosova karşısında, Romanya maçının çok üstünde, hatta 2-2 berabere kaldığımız İspanya maçının ikinci devresinde oynadığımız oyunun da üstüne çıkmamız gerekiyor.

Slovakya-Kosova maçından önce herkes ‘Slovakya gelmesin’ diyordu, maçı seyrettikten sonra, ‘Keşke Slovakya gelseydi’ diyor. Kosova gerçekten müthiş bir takım. Merkez orta sahamız ve defansımız çok iyi oynamalı. Kalecimiz de dahil minimum hatayla oynamamız gerekiyor.”

VEDAT MURiC’E KESiNLiKLE TOP ALDIRMAMALIYIZ

Kosova’da en çok dikkat etmemiz gereken oyuncular hangileri?

Vedat Muric bir kere kesinlikle top almamalı. Müthiş derecede hem yan topta etkili hem de bire birde topu koruyor, orta sahanın gelmesini bekliyor.

Orta sahalarındaki 8 numara Florent Musliaja müthiş bir oyuncu. Ayrıca kalecileri Muric de Serie A tecrübesine sahip.