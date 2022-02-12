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Hikmet Karaman fikstürden yakındı! "Bari finalde Brezilya çekselerdi"

#Hikmet Karaman#Kayserispor#Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor’da teknik direktör Hikmet Karaman, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Bu müsabakadan önce Fenerbahçe ile bir kupa müsabakası oynadıklarını hatırlatan Karaman, "Ondan önce bir Hatayspor maçı ve 3 gün sonra kupa maçı, sonrasında Galatasaray müsabakası oynadık. Böyle maçları 3 gün arayla oynamak kolay değil. Fenerbahçe maçında bir kırmızı kart gördük. Abdülkadir Parmak sakatlandı oynayamadı. Mane pozitif oldu oynayamadı. Diğer oyuncularımızı çağırdık. Isınırken Emrah sakatlandı. Oyuncu kadrosuyla birlikte başlarken skora göre banttan atacağınız oyuncu grubunda eksik kaldık. 90 dakikayı kendi takımım adına eleştirecek ya da daha geliştirecek pozisyonlar var. Deplasmanda Galatasaray’ın bulunmuş olduğu durum ve bir çıkış arıyorlar. Zor bir maçtı, 1 puanla ayrılmak iyiydi. Son dakika golü yemeseydik daha iyi olabilirdi. Hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz" dedi.

"TAM TAKIM OLAMADIK, KOLAY DEĞİL"

Hikmet Karaman, "Fenerbahçe maçından sonra İstanbul’da kaldık ve burada çalışmalarımızı sürdürdük. Kasımpaşa’ya teşekkür ediyoruz bize tesislerini açtılar. Fenerbahçe ile 50 dakika 10 kişi oynadık. Bunlar mazeret değil. İkinci yarı oyuna soktuğum oyuncular var ve fiziksel anlamda bir şey alamıyorsunuz. Onları alsanız farklı bir oyun olacak. Antrenman temposunu düşürüp taktik anlamda çalıştık. Galatasaray’ın teknik direktörünün farklı şeyler uyguladığını gördük. Galatasaray kendini geliştirmeye çalışıyor. Biz takımı dinlendirirken, Thiam’ı oynatmayı düşünüyordum ama 4 gün uyuyamadığını söyleyince yedekte başladık. Mustafa’yı oyundan alırken lig maçı, kupa maçı ve üst düzey efor. Burada da biraz fazla bırakabilirdim. Gavranovic ile denedik. Tam takım olamadık, kolay değil. Galatasaray kupa maçı oynamadı, eleştiri anlamında değil bu" şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile eşleşmelerine değinen Karaman, "Beşiktaş maçını niye içerde çekmedik, onu düşünüyorum. Kupada Fenerbahçe deplasman ondan sonra Beşiktaş deplasman. Sonraki rakip Trabzon. Bari finalde Brezilya çekselerdi. Bu maçı içeride oynamayı düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

"ÇIK BU KRİZİ FIRSATA ÇEVİR DEDİM BİLAL’E"

Kayserispor’un kaleci havuzu hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "3 sezon önce Doğan Kayseri’deydi, dün Messi’ye karşı oynuyor. Krizler fırsat üretir. Bilal, Fenerbahçe maçında oynadı. 3 sene önce Doğan burada çalışıyordu, bugün Paris Saint-Germain karşısında oynuyor. ’Çık bu krizi fırsata çevir’ dedim Bilal’e. O da iyi bir maç çıkardı. Kaleci konusunda problemimiz olmadığını gösterdi. Bununla birlikte hafta sonu oynanacak maçta tercih ile ilgili soru işaretleri oluştu" değerlendirmesinde bulundu.

"DURAN TOPLARI İYİ DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR"

Hikmet Karaman son olarak oyun anlayışıyla ilgili olarak ise "Zaman zaman oyuncular yorulduğunda veya skoru tutma adına yapıyor zaman geçirmeyi. Antrenmanlardaki parolamız şu. Topu yaşat ve hayat ver. Topu futbolcu alıyor stop ediyor ve hız kesiliyor. Yandakine veriyor o da hızı kesiyor. Bütün hedeflerimden biri de topa hız kazandırarak, oyuncuların kafasında farkındalık oluşturarak bu oyun modelini yerleştirmek. Bu bir süreç. Bu sadece oyuna hız kazandırma değil. Kaliteli paslar, duran toplar, atılan taçlar. Duran topları iyi değerlendirmek gerekiyor. Korner, taç ve duran topların çok iyi değerlendirilmesi lazım" diyerek sözlerini noktaladı.

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#Hikmet Karaman#Kayserispor#Galatasaray

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