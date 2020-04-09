Hikmet Karaman: "En büyük hatam her isteyene gitmem"

Büyük takım çalıştırmamak içimde yara. En alttan alıp takımları 5 sıra üste çıkardım. Şampiyonluğa oynamak bununla eş değer.” Malatya ilk yarıda nasıl 24 puan almış şaşırdım. Takımda oyun disiplini yok. Sergen hoca ile konuştum ‘inanılmaz şanslıydık’ dedi başkana ‘geri dönüyorum’ dedim, nedenini sordu. ‘Bana ceset teslim ediyor ve burayı dirilt diyorsunuz’ yanıtını verdim.

Sezonu Kayserispor’da açıp 7. hafta takımla yollarını ayıran Hikmet Karaman 24. haftanın başında Yeni Malatyaspor’a imza attı. 1996’dan bu yana teknik direktörlük yapan Karaman kariyeri boyunca 15 farklı takımda bazılarında 2 kez olmak üzere toplamda 21 kez

görev aldı. Şimdi sergen Yalçın’ın 24 puanla 8. sırada bıraktığı 17. haftadan bu yana maç kazanamayan Yeni Malatya’yı ligde tutmak için göreve geldi. Tecrübeli teknik adam takımı devraldığında yaşadığı şaşkınlığı Hürriyet’e şu sözlerle anlatırken gündemle ilgili de önemi açıklamalarda bulundu:

Kimse ‘Al şampiyonluğa oynat’ demedi

Çok takım çalıştırdınız. Büyük takım çalıştıramamak içinizde yara mı?

Kesinlikle. Hedefi olan bir Bursa’yı çalıştırdım ve 4. yaptım onları. 2 Türkiye Kupası aldım. Gaziantep ile play-off kupasını aldık. Ama olacak, buna inanıyorum. Benim en büyük hatam her isteyen takıma gitmem. Kimse de bana ‘al şu takımı şampiyonluğa oynat’ diye ekip vermedi. En alt sırada aldığım takımları 5 sıra yukarı çıkardım. Zaten şampiyonluğa oynamak da bununla eş değer!

Malatya’nın düşme hattında olması sizi şaşırttı mı?

Bu takım ligin ilk yarısında 24 puanı nasıl almış, buna şaşırdım! Saha içinde oyun disiplini yok! Sergen Hoca ile konuştum. İnanılmaz şanslıydık. Şansına maçlar kazandık. 24 puan yapmamız mümkün değildi’ diyor!

Yeni Malatyaspor ligde kalacak

Jahovıc ve Guilherme’nin satılması çok yanlış. Doğru bir planlama değil. Zaten Kemal Özdeş döneminde takım 5’te 0 çekmiş. Ben 7 günde 3 maça çıktım. Antrenörlük hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Resmi imzadan önce idmana çıktım, ardından başkana gittim ve ‘Ben dönüyorum’ dedim! Başkan ‘niye?’ diye sorduğunda ise ‘Bana ceset teslim ediyorsunuz ve burayı dirilt diyorsunuz’ dedim. 6-7 kaliteli oyuncu var. Diğerleri de bunlara uyum sağlamak zorunda. Takımın şu anda oyun karakteri yok. Bunu yerleştirdiğimizde işler değişecek. Sportif karakteri geri kazanacak Malatyaspor. Bu takım bu ligde kalacak.

‘HER ŞEY PARA DEĞİL TÜRKİYE’DE ÇALIŞMAM’

‘Türkiye’de çalışmam. Zamanında teklifler aldım. Ama benim için her şey para değil. Ben gittiğim kulüpte bir takım felsefesi yaratmak istiyorum. Bunu Türkiye’de yapamam, biliyorum.”

Klopp, Dortmund’da ‘Türkiye’de çalışmam, beni gönderirler’ demişti. Bu ülkede Klopp’ü de kovarlar mı?

Bire bir Klopp ile sohbetimi anlatacağım, gerisini anlayın. Ben Bursaspor’dayken Dortmund ile hazırlık maçı oynadık. En az 40 dakika sohbet ettik Klopp ile. Enes’i gördü ve ‘nasıl futbolcu?’ diye sordu. Ardından aubameyang’ı almışlardı. ‘Çok süratli ama taktiksel anlamda zayıf. Müthiş bir futbolcu yapacağım’ dedi. Sonra sohbet sırasında Klopp, Türkiye ile alakalı şunları söyledi: ‘Türkiye’de çalışmam. Zamanında teklifler aldım. Ama benim için her şey para değil. Hatta futbolun ve kariyerimin yanında benim için paranın hiçbir önemi yok. Ben gittiğim kulüpte bir takım felsefesi yaratmak istiyorum. Bunu Türkiye’de yapamam, biliyorum.’

KLOPP, GUARDIOLA’YI ÇÖZDÜ

Klopp mü, Guardiola mı? BEnCE ikisi de birbirinden bir şey görüp uyguladı. Klopp, Guardiola’nın oyununu ezberledi. Ona karşı takım hazırladı. Bir de Klopp staff ekibini, teknik heyetini kurmada çok üstün.

BÖYLE TESCİL EDİLSİN DEMEK KORKAKLIKTIR

”Şu an tescil edilse bu benim işime gelir. Ancak buna kesinlikle katılmıyorum. Fırsatı ganimet bilmektir o.”

15. sırada, ateş hattındaki bir takımın teknik direktörü olarak ‘ligin tescili doğru olmaz’ dediniz...

Bence birinci mesele insan sağlığı. İkincisi sportif açıdan da hakkı olan hakkını alabilmeli! Ligi böyle tescil etmek herkese karşı haksızlık olur. Ligi böyle tescil ettiğin zaman kavga ve karmaşa daha çok büyüyecek. Şampiyonluğa oynayan takımlar birbirlerini suçlayacak, küme düşmeye oynayan takımlar farklı taleplerde bulunacak. Bu hali ile tescil edilse benim işime gelir. Yeni Malatya 15. sırada sonuçta. Ama ligin tescili

asla doğru olmaz. Kesinlikle katılmıyorum. Tablodaki durumuna bakıp ‘lig böyle tescil edilsin’ demek korkaklıktır! Fırsatı ganimet bilmektir o! Benim korkum yok.

FİKSTÜRE UYULSUN

Lig oynanacaksa herkes fikstür kurallarına uymalı. İç saha, deplasman oynanmalı. Tek bir şehirde oynanması olmaz. Bu tamamı ile ‘Lig oynansın da nasıl biterse bitsin’ felsefesi olur.

ÜÇ FAVORİ VAR ANCAK AVANTAJ GALATASARAY’DA

“Başakşehir, Trabzon ve G.Saray favori. Ancak teknik adamların deneyimlerine bakıldığında açık ara avantajlı olan G.Saray.”

Şampiyonlukta favoriniz kim?

3 favori var; Trabzon, Başakşehir ve Galatasaray. Teknik direktörlerin tecrübelerine bakıldığında elbette avantajlı olan açık ara Galatasaray. Bunun dışında takımların kalite durumu, taktik anlayışlar, fiziksel durumlar belirleyici olacak. Kırılma maçları da oluyor. Bazı oyuncular çok kilit rol oynuyor. Normalde Trabzon-Fenerbahçe maçında uğurcan’ın kurtarışları olmasa Fenerbahçe kazanabilir ya da yenilmeyebilirdi. 3 karşı karşıya pozisyonu kurtardı.

TERİM FAKTÖRÜ

Türkiye’de en iyi kadro kimde?

Başakşehir ve Trabzon’un kadro genişliği daha zengin. Galatasaray’ın ise oyunun içinde çok deneyimli bir teknik direktörü; Fatih terim var. Ancak hamle gücünün de sınırlı olduğunu söylemem gerekli. Sınırlı hamle sayısı olduğunu gören Fatih terim öyle varyasyonlara gitti ki; F.Bahçe maçında en önemli oyuncuları Emre ile Adem’i oynatmayıp yeni 2 oyuncu kazandı. terim de takım içinde hamle gücünü genişletecek oyuncu yapısını bulmaya başladı. Bu çok önemli.

BENCE HASTALIK DEĞİL, KOMPLO

Ben bunun bir hastalık olduğuna inanmıyorum. Bu adamlar 100 yıllardır hayvanları kesip, yiyip-içiyorlar. Bu virüsü bana göre insanların bir kısmını yok etmek için, doğanın dengesini tekrar kazanabilmesi, hava sıcaklığını düşürülmesi, buzulların erimesini önlemek için yapılmış bir komplo diyorum ben. Bu yüzde 100 duracak. İnanıyoruz biz.

KESİNTİYE GİTMEK BAŞKA BAĞIŞ BAŞKA

Futbol yeni bir ekonomik yapılanmaya kesinlikle gidecek. Özellikle ülkemizde! Avrupa’da oyuncuların maaşlarından feragat ettiğini görüyoruz. Adam ayda 1.5-2 milyon Euro alıyorsa, kesintiye gider. Dengeyi çok iyi kurmalı kulüpler. Kesintiye gitmek başka, bağışta bulunmak başka.

DEVLET YARDIM ETTİ, FUTBOLU CANLANDIRDI

Futbol ekonomisi özellikle Türkiye’de, devlet yardımı olmasa zaten çökmüştü. Devlet, çökmüş kulüpleri adeta aşı yaparak canlandırmaya çalıştı, onlara hayati bir el uzattı. Bu virüs olayı ile ise zaten ekonomik olarak çökmüş olan kulüplerimiz ligler oynansa dahi belini nasıl doğrultacak?

TEDİRGİNLİK OLURSA NASIL İDMAN YAPARI

İşin psikolojik tarafı da var. Herkeste hastalığın tedirginliği olursa nasıl idman yaptıracağız? Erteleme öncesi oyuncular geldi, ağızları kapalı ve elde eldivenler ‘İdmana çıkmak istemiyoruz’ dediler. Görüşlerini tek tek çektim videoya ve TFF’ye, devlet yetkililerine gönderdik.