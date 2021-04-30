Hikmet Karaman: 'Çok üzgünüm ama bu takım ligde kalacak'

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, önemli eksiklerle sahaya çıktıklarını anlatarak, şöyle konuştu:



"Hafta içi çalışmalarında hücumda neler yapacağımızı düşündük. Oyunun 90 dakikasının geneline baktığımızda rakip ceza sahasında 9-10 tane aksiyonumuz var. Bunların 3-4'ü pozisyon olması gereken aksiyonlardı. Mağlubiyeti hak etmeyen bir oyun oynadık. Yenilmememiz gereken bir maç, elimizdeki kadroyla maksimumun üzerine çıktık. Korneri atarken golü yedik. Futbol hata oyunu. Basit bir hata yaptık. Bir puan cebimizde derken onu da kaybettik ama önümüzde 4 maç var. Bir puan önde avantajlıyız."



Asla moral bozukluğu yaşamamaları gerektiğini vurgulayan Karaman, "Cezası biten oyuncularımız var. Sakatlığı düzelen oyuncular da var. Bu takım ligde kalacaktır. Bu gücümüz, oyunumuz var. Taraftarlarımız belki kızabilirler ama biz umutluyuz. Önümüzde bunu lehimize çevirecek 4 maç var. Başakşehir maçına ekip olarak, camia olarak odaklanacağız. Oradan 3 puanı alıp ya da kaybetmeden dönmeliyiz. Mağlubiyet hakkımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.



Kümede kalma puanıyla ilgili tahmininin sorulması üzerine Karaman, şunları kaydetti:



"42 puan belki risk olabilir. Bugün bir puan alsak 39'du ve bir galibiyet yetebilirdi. Hedef puanım 42'ydi. Alttakilerin kazanmasıyla birtakım şeyler değişebiliyor. 4 maç kaldı, 2 maç alan kalır. 1 galibiyet 1 beraberlik de yetebilir. Bugün lig bitse ligde kalmıştık. Biz Ankaragücüyüz. Oyuncularımızla, başkanımızla, medyadaki arkadaşlarımızla buraya kadar getirdik. Direksiyonda biz oturuyoruz."



Camia içinde tartışmaların da mutlaka olacağını aktaran Karaman, "Şampiyonluğa ve küme düşmemeye oynayacak takımlar, devre arasında nokta transfer yapmak zorunda. Eğer yapamazlarsa problemler başlıyor. Bunun da birçok faktörü var. Bunun yeri burası değil. Sezon bittiğinde konuşacağız. Ankaragücü olarak bu işe baş koyduk. Bugün eleştirilecek bir mücadelemiz yok. Bu kadar eksiğe rağmen her şeyini ortaya koyan bir oyuncu grubumuz vardı." değerlendirmesinde bulundu.

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