Hikmet Karaman: 'Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup oyuna girmek istemiyordu'

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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Hikmet Karaman'ın açıklamaları;

Bizim üçüncü golü bulmamız lazımdı. 2-1'de bir taç oldu, taraftar tese dönmüşken, taraftarı biz oyuna döndürdük. Kullandığımız yanlış taç, oyunu 2-2'ye getirdi. Orada oyunu kontrol etmemiz lazım. Thiam vurdu, döndü golü yedik 3-2!

OYUNA GİRMEK İSTEMİYORDU

Oğuzhan Özyakup oyuna girmek istemiyordu. Futbol enteresan bir oyun. Gördüm o anı ben. Güven Yalçın bir anda oyuna etki etti. 35 bin seyirci var, kolay değil