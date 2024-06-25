Hikmet Karaman, Arda Güler'le ilgili gerçekleri anlattı: Sakattı ve açıklanmasını istemedi

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Türkiye, günlerdir Arda Güler hakkında ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor... Gürcistan karşısında süper bir gol atan genç futbolcunun, bir sonraki Portekiz maçında skor 3-0 olduktan sonra oyuna alınması ve önceki günkü antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella ile yaşadığı ‘yelek’ diyaloğu, resmen bir kargaşaya yol açtı. Türkiye’nin konuştuğu bu olayı, ülkemizin en deneyimli teknik direktörlerinden Hikmet Karaman’a sorup, değerlendirmesini istedik. Karaman, Portekiz maçının oynandığı gün tesadüfen milli takımın kaldığı otelde olduğunu belirtip, şahit olduğu olayları Hürriyet’e anlattı:

SiZ TEKNiK DiREKTÖR OLSANIZ BU DURUMDA NE YAPARSINIZ?

· Arda Güler olayını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu konuyla ilgili şöyle net bir bilgi vereyim... Biz Portekiz maçından 4 saat önce Dortmund’a gittik. Saat erken olduğu için bir otele girdik, tesadüf milli takım da orada kalıyordu. Milli takım maç için otelden ayrılana kadar içeride oturdum. O arada önemli sohbetler yaptım. Mesela Yunus, Zeki ve Kerem’in ilk 11 oynayacağını, Arda’nın oynamayacağını öğrendim. Arda maç günü ağrılarının olduğunu söylüyor fakat bunun da dışarıya aksettirilmesini istemiyor. Bu noktada değerli sporseverlere ve medya mensuplarına şunu söylemek istiyorum; bir önceki maçta iyi oynamış ve gol atmış bir Real Madrid oyuncusunu kimse kesmez, kesemez. Ki o Arda Gürcistan maçının ilk yarısında vasattı. Hatta Montella devre arasında oyundan çıkarsa kimse bir şey diyemezdi. Ama ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz’ı kenara çekip Arda’yı biraz içeri kaydırınca Arda daha farklı oynadı. Şimdi düşünün, Arda Güler maç günü, ‘Benim ağrılarım var, oynayamam’ diyor. Siz hoca olsanız ne yaparsınız?

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MONTELLA, ARDA’YI KORUMAK iÇiN ‘SEN BU ÇALIŞMAYA GiRME’ DEDi

Büyük tartışma yaratan idman görüntüsüne ne diyorsunuz? Montella’nın Arda’ya mobbing yaptığı bile iddia edildi...

O görüntüde dar alanda tempolu bir çalışma yapılıyor. Montella, onu koruma amaçlı olarak Arda’ya ‘Sen bu çalışmaya girme’ dedi. Yoksa niye sokmasın! Orada bir geçiş oyunu çalışması var, temaslı. Orada alacağı küçük bir darbe veya fark etmeyeceği tempolu bir oyun onun sakatlığını daha da kötüleştirebilir. Sonra Arda yeleği geri verdikten sonra yardımcı hocanın yanına gidiyor, bir şey söylüyor ve tekrar dönüyor. O ana dikkatli bakın Arda’nın beden dilinde saygısızlık yok. Bunu alıp başka yere çekmemek lazım.

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AVRUPA’DA OYNAYANLAR KENDi KULÜPLERiNDE ASKER BURADA GENERAL

Siz ‘Kıvılcım yoktu’ deyince aklımıza milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu geliyor. Ona da çok fazla eleştiri var; siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hakan üzerinden değil ama son senelerde milli takımlar üzerinden yaptığım bir tespit var... Avrupa’da oynayan futbolcularımıza sesleniyorum; kendi kulüplerinizde inanılmaz bir pozisyon ve oyun disiplininde oynuyorsunuz, ama milli takımda başka oynuyorsunuz. Sebebine gelince... O da bizim kabahatimiz. Bizim sevk ve idare DNA’mızda kabahat. Bir kulübün ya da teknik direktörün DNA’sı, yönetim tarzı neyse oyuncular da öyle oluyor. Çalışma grubun ne isen sen de öyle olursun. Farklı olursan zaten gönderilirsin.

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MiLLi TAKIMDA DAHA RAHATLAR

Şimdi burada oyuncularımız, pozisyon ve oyun disiplini yönünden daha rahat oluyorlar, general rollerini üstleniyorlar. Ama aynı oyuncular kendi kulüplerinde asker gibiler. Çünkü başka türlü oynarsan seni oynatmıyorlar. Oynasan bile ilk oyundan aldığı kişi sensin! Buraya geldiklerinde bizim DNA’mızı alıyorlar. Geçmişteki milli takımlarımızda lider oyuncu çoktu. Liderler sözlerini dinlettirirdi. Portekiz maçında 2-0 geriye düştükten sonra bile takımda bir canlılık olması lazımdı, ama yoktu. İşte o canlılığı lider oyuncuların vermesi gerekiyordu.

ARALARINDA EN UFAK SORUN YOK

Montella ile Arda arasında en ufak bir sorun yok. Ben burada Montella’nın savunuculuğunu yapmıyorum, teknik adam olarak empati yapıyorum. Maçla ilgili yorumlar, eleştiriler yapılabilir. Ama bu olay ve Arda üzerinden böyle önemli bir maç öncesi milli takımın kaosa sürüklenmesini kabul etmiyorum. Hikmet Karaman olarak ben bunu söylüyorsam, bir bildiğim var. ‘Benim sakat olduğumu dışarı bildirmeyin’ diyor Arda.

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BÖYLE BiR GOL YENiR Mi!

3-0’lık Portekiz maçını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kerem 0-0 iken o golü atsaydı, oyun başka yere giderdi. Bir de yediğimiz 2. gol var ki, inanılmaz. Bu bir hazırlık maçı değil, Euro 2024. Böyle bir gol yenir mi arkadaşlar? Takım zaten 2-0’dan sonra demoralize oldu. Sen 2-0’dan sonra Portekiz’e nasıl kafa tutacaksın! Ben de 70. dakikada maçtan çıktım. Çünkü bir kıvılcım yoktu. Tüm oyuncular bitse de gitsek havasındaydı.

EURO 2024’TE 1 NUMARALI FAVORiM iSPANYA

Turnuvayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Favoriniz kim?

Dün (önceki) akşam Almanya-İsviçre maçını seyrettik. İsviçre benim gizli favorilerimden biri. Almanya’yı ne kadar zorladıklarını, ellerinden kaçırdıklarını gördük. İspanya’nın iki maçını izledim, favorilerden ilk sıraya onları koydum. Sonra Fransa... Herkes ‘Almanya da favori’ diyor ama ben öyle demiyorum. Ama şu var; gruplarından birinci çıktılar, bu onlara avantaj sağlayabilir.

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HOLLANDA DA EN AZ FRANSA KADAR MÜTHiŞ BiR TAKIM

Gruptan çıkarsak hangi takımla karşılaşmayı tercih edersiniz?

Fransa ile Hollanda’nın ikisi de güçlü ve farklı oynayan takımlar. Hollanda’yı izliyoruz, müthiş bir takım. Fransa da öyle. Belki gol atamıyorlar ama her an size 3’lük de yapar, kendi de yer.

ADANA DEMiRSPOR iLE YOLLARIMIZ AYRILDI

Hocam, son sorum kariyerinizle ilgili... Adana Demirspor’dan ayrıldınız mı, yoksa devam edecek misiniz?

Adana Demirspor ile sözleşmem feshedilmedi fakat başkanın bu konuda verdiği demeçler var. Zaten bu yaşananlardan sonra devam etmemem gerekiyor.