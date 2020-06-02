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GeriFutbol Hikmet Karaman Adil Gevrek'in köyünde çilek topladı, yer sofrasında yemek yedi
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MALATYA (İHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 10:27,Son Güncelleme:

Hikmet Karaman Adil Gevrek'in köyünde çilek topladı, yer sofrasında yemek yedi

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Hikmet Karaman Adil Gevrek'in köyünde çilek topladı, yer sofrasında yemek yedi
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in köyüne gitti ve buraya hayran kaldı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in köyüne giderek çilek topladı, yer sofrasında yemek yedi.

Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan teknik direktör Hikmet Karaman, gördüğü yerlere hayran kaldığını ifade etti.

Bir süredir ailesiyle birlikte Kale ilçesindeki baba ocağında bulunan Adil Gevrek, takımın izinli olmasını fırsat bilip teknik direktör Hikmet Karaman'ı da köyünde misafir etti.

Gezdiği yerleri ve yer sofrasında yemek yediği anı sosyal medya hesabından paylaşan Karaman, Kale ilçesine hayran kaldığını ifade etti.

Gevrek'in fırsat buldukça teknik heyet ve futbolcuları köy evinde ağırladığı belirtildi.

 

Hikmet Karaman Adil Gevrekin köyünde çilek topladı, yer sofrasında yemek yedi

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