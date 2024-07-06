Hikmet Karaman, A Milli Takım'ın tur şansını değerlendirdi: Hollanda'da korku var | Almanya'ya Merih Demiral göndermesi: Auf wiedersehen

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Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale adını yazdıran A Milli Futbol Takımı'nda başarılı savunmacı Merih Demiral, bozkurt sevinci nedeniyle UEFA'dan 2 maç men cezası alırken Teknik Direktör Hikmet Karaman'dan tepki geldi. A Milli Futbol Takımı'nın genel performansını ve Hollanda eşleşmesini değerlendiren Hikmet Karaman, turnuvanın favori takımlarına değinirken UEFA'nın Merih Demiral kararını da yorumladı.

"AUF WİEDERSEHEN ALMANYA"

Almanya'nın İspanya'ya elenmesini "ilahi adalet" olarak nitelendiren Karaman, "Turnuvaya gelmeden önce Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya sürpriz olarak da Türkiye ve İsviçre'yi sürpriz yapabilecek ekipler olarak görüyordum. Turnuvada takımları izledikten sonra İsviçre hakkında düşündüklerimde haklı olduğumu gördüm. İsviçre ve İspanya'yı da canlı seyrettim. Tahminlerimin doğru olduğunu anladım. Ama bugün Almanya maçında baktığımızda, Almanya'nın oyunun belli bölümlerinde müthiş oynadığını ve şanssız pozisyonlarda goller kaçırdıklarını gördük. İspanya'yı eleyebilirdi fakat bireysel yetenekleri olan, teknik anlamda topa hız kazandıran, iyi pas yapan İspanya uzatmalarda attığı golle turu atladı. Bence Almanya'nın oynadığı futbolla elenmesi biraz şanssızlık oldu ama iyi de oldu. İki-üç gündür Türkiye aleyhine yayın yaparsınız, oyuncumuz hakkında ceza alsın, gitsin vesaire diye UEFA ve kamuoyunu meşgul ederseniz. Allah da size böyle hadi bakalım... Onların güzel bir lafı var. Maçta yenildiğiniz zaman, "Auf wiedersehen (Güle güle)" derler. Türkiye - Avusturya maçında bizim gurbetçilerimiz Avusturyalılara böyle dedi: Auf wiedersehen. Bu çok güzel bir cümledir, gurbetçilerimiz bunu bilir." diye konuştu.

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"FARKLI BİR PORTEKİZ VAR"

Portekiz - Fransa eşleşmesini değerlendiren Karaman, Portekiz'i daha iyi gördüğünü belirterek "Şimdi de Portekiz - Fransa maçını seyrediyoruz, müthiş bir maç oluyor. Gruplardaki Portekiz takımı gitmiş, başka bir takım gelmiş. Tempolu, çok çabuk oynayan, bol pozisyona giren bir Portekiz görüyoruz. Fransa'yı da iyi görmedim." dedi.

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"MERİH OLAYININ ARTI MOTİVE ETMESİ GEREKİYOR"

Merih Demiral'ın aldığı 2 maçlık men cezasının artı motivasyon olarak sahaya yansıması gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Türk Milli Takımı'na gelecek olursak. Evet, yarın bizi müthiş bir maç bekliyor. Orada motivasyon önemli, oyuncularımıza şunu ifade etmek istiyorum: Bence gözüktüklerinden daha çok kaliteli oyuncular, bu kalitelerini sahaya yansıtabilirler. Merih olayının onları motive etmesi gerekiyor. Merih'in oyuncuların arasında olmaması ayrı bir motivasyon olarak kullanılabilir. Bunu karta, sertliğe dökmeden kazanma hırsını sinerjileriyle birleştirmeliler. Yabancı ajanslar ve yabancı yazarlar da konuyla ilgili yazılar yazdı. Bellingham'a böyle bir ceza, Merih'e hemen ceza... Bu çifte standartları kaldırın. Bunu protesto eden yabancıların yazılarını gördük. Aslında bizim sosyal medyada aktif olanlar, bu yazıları alıp devam ettirmeleri gerekiyor ki bu kararı verenler de dikkate alsınlar." şeklinde konuştu.

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HOLLANDA'DA ELENME KORKUSU

Hollanda'nın Türkiye maçı öncesi kendi içinde kaygıları olduğunu söyleyen Karaman, "Hollanda'yı da yabancı basından takip ettim. Onlar da kendi içlerinde birbirlerini eleştiriyor. 'Biz bazen kötü oynuyoruz, maçın tamamını iyi götüremiyoruz. Eğer böyle yaparsak Türkiye'ye elenebiliriz. Daha birlikte, daha hücum oynamalıyız. Kendi futbolumuz oynamalıyız. Böyle oynarsak yenebiliriz' diyorlar. Hiddink de bizim kolay lokma olduğumuz söylemiş. Bu da bizim için artı bir motivasyon olmalı. Mourinho bile favorim Portekiz ve İngiltere diyor. Hem İngiltere'de çalışmış hem Portekizli. Hiddink'in de en azından Türkiye'de çalışmış bir teknik adam olarak Türkiye'nin zor bir takım olduğunu, gönlü Hollanda'dan olabilir ama... Bunlar bizim için artı motivasyon, kullanabiliriz. Bizim oyuncularımıza güveniyorum. Stadyumun yüzde 80'ini Türkiye taraftarı olacak. Bu, zaman zaman bir avantaj, zaman zaman bir dezavantaj." ifadelerini kullandı.

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"ARDA ÇOK DOĞRU OYNADI"

Arda Güler'in Avusturya maçında harika bir oyun oynadığını söyleyen Hikmet Karaman, "Son maçtaki taktik, saha yayılımını çok beğendim. Özellikle Arda'nın sahada duruşu... Belki Arda'dan fantastik hareketler, goller, çalımlar falan bekliyorlar ama Arda Avusturya maçını taktik oynadı. Montella'nın maçtan sonra Arda üzerine yapmış oldukları yorumlardan gördüm. Bu maçta da aynı şekilde üzerine koyarak devam etmesini umuyorum." şeklinde konuştu.

"GENÇ NESLİN TÜRK MİLLİ TAKIMI'NA SEMPATİSİNİ SAĞLAYACAK"

A Milli Takımı'nın şampiyonada aldığı başarı sonuçların önemine vurgu yapan Hikmet Karaman, "Nihayetinde Avrupa'da çalışan gurbetçilerimizin başının dik olması gerekiyor. Burada alacağımız sonuç, hem Türkiye'yi hem burada çalışan gurbetçilerimizi ve yeni gelecek genç neslin Türk Milli Takımı'na sempatisini sağlayacak. Burada yetişen gençlerin bazıları Alman Milli Takımı'nı veya ülkenin milli takımını seçiyorlar. Ama Milli Takım'ın burada başarılı olması yeni gelecek genç kuşağın Milli Takım'dan yana karar vermesini sağlayacaktır. Türkiye'de bir takım şampiyon oluyorsa, yeni doğan çocuklar ve gençler o takımı tutuyorsa, bizim burada alacağımız başarılar da futbol adına yeni gençlerin Milli Takım'ımızı seçmesini sağlayacak. Haydi Türkiye diyorum." dedi.

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"FUTBOLUN YAPISI DEĞİŞTİ"

Futbolun yapısının değiştiğini kaydeden Karaman, bek oyuncularının hücum oyuncundan daha fazla topla buluştuğuna dikkat çekerek "Bizim taktik anlayışımızı beğendim. Şimdi santrforsuz oyun diye zaman zaman eleştiriler oluyor. Futbol öyle bir atletik yapıya dönüştü ki hem fiziksel hem atletik anlamda, alanları takımlar kapatıyor. 9 numaraya boş alanlar kalmıyor artık. Evet, 9 numara Cenk oyuna girdi, attı. Onların kullanılacakları zaman farklı... Dolayısıyla birçok takım aynı şeyi uyguluyor. Daha çok kanatlardan gelen oyuncular gol pozisyonuna girebiliyor ya da beklerden gelen oyuncuların sürekli atakta olduklarını görüyoruz. Avusturya maçı üzerinden yola çıktığımızda Montella'nın oyun görüşünü, oyun taktiğini beğendim. Şimdi Hakan geldi Merih cezalı. Orada bir defans değişikliği olacak. Merih ve Abdülkerim iyi bir ikiliydi." diye konuştu.

FERDİ KADIOĞLU'NUN PERFORMANSI

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun performansını ayrıca değerlendiren Karaman, "Buna Ferdi'yi de katacağız. Ferdi, Avusturya maçının 72 kere topla buluşan oyuncusu. 9 numaralardan çok beklere evrildi oyun. Artık onlar sadece 2 ve 3 numara değil, 7 ve 11 numara. Bizim için sol bek, sol açıktır. 72 kere topla buluşuyorsa futbolun nereye evrildiğini düşüneceksiniz. Defansta yeni bir oyuncu oynayacak, tercihi ne olacak? Kökçü'nün yerine de Hakan oynayacaktır, o da iyi bir maç çıkardı. Bu değişiklikler daha çok pozitif etki yaratır, negatif söylemek istemiyorum. Zaten o motivasyonu sağlayacak sebepler var. Bu sebepler ortaya konulduğunda oyuncularımız Hollanda maçında farklı bir oyun gösterecekler." dedi.

"TEK MAÇLIK BİR OYUN, ÇOK DİKKAT GEREKTİRİYOR"

Tek maçların sürpriz sonuçlara gebe olduğunu ve yüksek konsantrasyon gerektirdiğini belirten tecrübeli teknik direktör, "Başarının şans faktörüyle ilişkisi çok az. Burada bir oyun var, bir taktik var. Skor tahmininden çok maçları görüyoruz. İspanya son 10 dakikayı kendi alanına bekledi, golü yedi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da pozisyonlara giren takım Almanya, golü atan İspanya oldu. Tek maçlık bir oyun, çok dikkat gerektiriyor. Dolayısıyla burada skor tahmini yapmak zor. Tek maçlık turnuvalarda önce gol yemeyeceksin." yorumunu yaptı.

Hikmet Karaman'la soru-cevap

Turnuvanın favorisi: Türkiye

Turnuvanın en iyi golü: Arda Güler'in golü

Atmosferi en iyi stadyum: Yarın Olimpiyat Stadyumu

Turnuvanın oyuncusu: Arda Güler

Turnuvanın hayal kırıklığı: Dortmund'da yağan yağmur

Turnuvanın sürpriz takımı: Türkiye

En coşkulu taraftar: Türkiye