Hikmet Karaman 1 puandan mutlu: Konumumuz normal yerde

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konya'da bugün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının şehit olan pilotuna Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağılığı diledi.

Deplasmanda öncelikli hedeflerinin 1 puan olduğunu belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Tabi ki daha sonra da 3 puanı nasıl alabiliriz hesaplarıyla geldik. Konyaspor kendisine has özelliği olan bir takım. Bizimle birlikte son haftaların iyi çıkış yapan takımlarından birisi. Stratejik olarak Konyaspor bir puan aldıklarında 40 puan olacaklar. Aradaki farkı koruyup kalan 9 haftada üzerine 5-6 puan aldılar mı avantajlı oluyorlar. Bizden çok daha avantajlılar. Oyunda ise bizim defansımızda ya da oyunumuzda açıklar vermemizi boş alanlar bırakmamızı isteyen bir takım vardı. Şutlarımız cılız kaldı. Golü yemeden önce oyuncu değişikliği yapacaktık ancak. İki dakika içinde çok basit bir hatayla beraberlik golünü yedik."

Karaman, oyuncuların sahada gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, "Deplasmandan almış olduğumuz 1 puan sevindirici. Ligdeki sıralamaya bugün itibarıyla baktığımızda konumumuzu normal yerde görüyoruz. İyi değil normal yerde. Ama hafta sonu oynayacağımız derbi maçından alacağımız 3 puan bizi çok farklı yerlere getirecek." diye konuştu.

Karaman, bugünden itibaren takım olarak hafta sonu oynayacakları maça odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

İLHAN PALUT: ÜRETKENLİK SAĞLAYAMADIK

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, beraberliği yakaladıktan sonra maçı kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Konya'da bugün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının şehit olan pilotuna Allah'tan rahmet diledi.

Her iki takımın da maça büyük bir üzüntüyle başladığının altını çizen Palut, şunları kaydetti:

"Ligde üst üste müsabakalar oynadığımız bir periyottayız. Üç gün önce hem Ankaragücü takımı hem de biz maçlarımızı oynamıştık. Bugün hemen yeni bir karşılaşmaya daha çıktık. Oyunun ilk yarısına baktığımız zaman, tempo anlamında istediğimiz tempoyu yakalayamadık. Ofansif manada üretken olamadık. İlk yarının son anlarında rakibin yakaladığı bir pozisyon dışında başka pozisyon vermedik. İkinci yarı daha istekli daha çok topa sahip olan bir Konyaspor olarak sahadaydık. Set hücumlarıyla pozisyonlar ararken, bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Daha sonra takımım maçı çevirmek adına bir reaksiyon gösterdi. Direkten dönen toplarımız, kaleyi yokladığımız anlar ve bir de gol bulduğumuz ataklarımız oldu. 1-1'den sonra maçı kazanmaya yakın taraf Konyaspor'du. Çok yoğun maç temposu içerisinde bugün istediğimiz üretkenliği sağlayamadık. Elbette kendi sahamızda galibiyet arzu ederdik."

Palut, bugünden itibaren hafta sonu deplasmanda oynayacakları Demir Gurup Sivasspor maçına hazırlanarak orada iyi bir mücadele sergilemek istediklerini sözlerine ekledi.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...