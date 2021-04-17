Hikaru Nakamura, Hansen draması sonrası Chessbae ile olan bağını kesti

Hikaru Nakamura, kendisi ve büyük satranç ustası Eric Hansen arasında yaşanan dramaya yanıt veren nitelikte bir açıklama yaptı ve satranç topluluğundan özür diledi.

İkilinin arasındaki gerginlik, 27 Mart 2021’de oynadıkları olaylı yıldırım (blitz) maçı Yıldırım maçı ise satranç maçının belirli bir zaman diliminde satancın hızlıca oynanması anlamına geliyor. Oyuncular arasındaki yanlış iletişim, Nakamura’nın Hansen’nin flaggin yaparak oyunu kazanmaya çalıştığını düşünmesine sebep oldu. Her ne kadar yasağı olmayan ve uygulanabilir bir taktik olsa da genel olarak satranç topluluğu tarafından çok hoş karşılanmayan bir yöntem olarak biliniyor. Flagging, oyuncunun rakibinin zamanının bitmesiyle oyunu kazanmasına anlamına geliyor.

Maçın ardından maçın görüntülerini paylaşan Hansen’e ise Nakamura tarafından telif hakkı atılarak videoları kanalından kaldırttı. Daha sonra bu telif hakkı ihtarlarının Nakamura’nın Youtube kanalını yöneten Chessbae94 tarafından gönderildiği söylendi. Chessbae ise ihtarın kendileri tarafından değil Bent Pixels Select tarafından gönderildiğini iddia etti.

Bu olayın ortaya çıkmasının ardından Chessbae94, Chess.com’daki moderatörlüğünden alındı. Nakamura da yaptığı açıklamada bir daha kendisiyle çalışmayacağını belirtti.

Twitlonger’da yaptığı açıklamada “Bu iş çok uzadı. Bu olaya karışanlar dışında satranç için de kötü. Topluluk ve hayranlarımızın bizim davranışlarımız konusunda yüksek beklentisi var. Ve içimizdeki bu kavgayla, negatiflikle onları yüz üstü bırakıyoruz, buna ben de dâhilim.

Hepinizin bildiği üzere ben hayatım boyunca sert bir rekabetçi oldum. Kazanmak için oynadım. Bunu söylemişken bu kazanma arzumun ve aşırı rekabetçi kişiliğimin gerçek hayatta bazı anlarda çizgiyi aşmama sebep oluyor. Geçmişe baktığımda bazen başkalarıyla iletişimimde aldığım tavrın olumsuz olduğunun farkındayım. Bunun için özür diliyorum ve üstünde duracağımı söylemek istiyorum.”

Açıklamanın devamında hesaplarının kontrolünde daha aktif kontrol sağlayacağını da belirten Nakamura, “Artık Chessbae ile çalışmayacağım. Benim ve tüm satranç topluluğu için yaptığı şeylere minnettarım ama artık yeni bir takımla çalışma vaktim geldi.” Dedi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında TSM ile anlaşan Nakamura, daha önce beş kez Amerika satranç şampiyonu oldu.