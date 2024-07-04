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Hiddink'ten Hollanda - Türkiye maçı için çarpıcı yorum: Sorun yaşamayız

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#EURO 2024#Hollanda#Türkiye
Hiddinkten Hollanda - Türkiye maçı için çarpıcı yorum: Sorun yaşamayız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 21:04

Geçmişte A Milli Takımımızı ve Hollanda'yı çalıştıran teknik direktör Guus Hiddink, EURO 2024'te çeyrek finalde oynanacak Hollanda - Türkiye maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

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EURO 2024'te çeyrek finalde oynanacak Hollanda - Türkiye maçı için geri sayım devam ediyor. Hollandalı efsane teknik direktör Guus Hiddink, Türkiye eşleşmesini değerlendirdi.

Daha önce A Milli Takımımızı da çalıştıran 77 yaşındaki teknik adam, Hollanda basınından Sportnieuws.nl'ye açıklamalarda bulundu.

ELEŞTİRİLER FIRSATÇILIK

Avusturya'dan aldığımız 3-2'lik yenilgi sonrası takıma çok yoğun eleştiri yapıldı. Bu eleştiriler biraz fırsatçılıktı. Herkesin fikri yine hazırdı ve Hollanda hakkında şüpheleri vardı. Şimdi iyi bir maç oynadılar ve herkes bizi Avrupa şampiyonu olarak görüyor. Bu çok fırsatçı bir durum ama futbol dünyası böyle.

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"ŞAMPİYON OLACAKSINIZ" MESAJLARI ALIYORUM

Romanya maçındaki futbolu herkes gördü. Tepkilerin tek maçlık olduğu anlaşılıyor. Şu anda Avustralya'dan Rusya'ya kadar dünyanın her yerinden bana 'Avrupa şampiyonu olacaksınız' şeklinde mesajlar geliyor. Bu da diğer uç nokta ama Hollanda için bunu görmek güzel.

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"TÜRKİYE'YE KARŞI PEK SORUN YAŞAMAYIZ"

Hollanda için finale giden yol için 'kolay' diyebilirim. Futbolda her şey olabilir tabii ki ama mesela Türkiye'ye karşı pek sorun yaşaycağımızı sanmıyorum. Önemli oyuncuları cezalı. Bu maç, Hollanda için sorun olmamalı.

"SON BÖLÜMDE FARK YARATABİLİRİZ"

Hollanda'nın maçı erkenden koparacak nitelikleri var, oyuncularımız bunu yapabilmeli ama olmazsa da ilk 1 saatten sonra Türkiye'yi etkisiz kılmamız gerek. Avusturya maçında son yarım saatte geri çekildiler. Bizim oyuncularımız buna karşı fark yaratabilir.

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#EURO 2024#Hollanda#Türkiye

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