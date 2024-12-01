Hidayet Türkoğlu'nun acı günü

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TBF'den yapılan başsağlığı açıklamasında; "Federasyon Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu'nun kayınpederi Hüsmen Ergür'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu ailesi olarak merhum Hüsmen Ergür'e Allah'tan rahmet, Başkanımıza, değerli eşi Banu Türkoğlu'na ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kayınpederi Hüsmen Ergür'ün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Hüsmen Ergür'e Allah'tan rahmet; Sayın Hidayet Türkoğlu'na, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.