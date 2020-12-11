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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 17:04 | Son Güncelleme:

Hidayet Türkoğlu'ndan teşekkür mesajı

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Hidayet Türkoğlu'ndan teşekkür mesajı
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Türkoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kovid-19 tedavim sürecinde arayarak, mesaj ve desteklerini paylaşarak yanımda olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, bakanlarımıza, federasyon başkanlarımıza, basketbol camiamızın değerli temsilcilerine ve basın mensuplarına teşekkür ederim. Rahatsızlığım esnasında dualarını esirgemeyen herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
Tedavi sürecinde yer alan sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Türkoğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Tedavi sürecimle yakından ilgilenen doktorlarımıza, zorlayıcı şartlara rağmen güler yüzlerini esirgemeyen sağlık çalışanlarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Onların bu zor zamanlarda ne kadar büyük özveriyle çalıştıklarına yakından şahit oldum. Gerekli tedbirlere uyarak onların işlerini kolaylaştırmak en öncelikli görevimiz olmalıdır. Kovid-19 pandemisinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden tüm hastalara şifa dilerim."

Hidayet Türkoğlundan teşekkür mesajı

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