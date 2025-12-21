Hidayet Türkoğlu'na büyük onur!

Haberin Devamı

A Milli Basketbol Takımı, Anadolu Efes ve Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen 20 yıllık kariyerine sayısız başarılar sığdıran, aktif kariyerini sonlandırdıktan sonra federasyon başkanı olarak 2016 yılından bu yana Türk basketboluna hizmet eden 46 yaşındaki Türkoğlu, "FIBA Onur Listesi"ne seçilen ilk Türk sporcu oldu.

30 yıl önce başladığı profesyonel kariyerinde Anadolu Efes ile 4 yılda 5 kupa kazanarak dikkatleri üzerine çeken Türkoğlu, 2000 NBA draftında Sacramento Kings tarafından 16. sırada seçilerek 997 maçlık tarihi yolculuğuna başladı.

NBA'de bir maça ilk 5'te çıkan ilk Türk oyuncu olan, Magic'teki ikinci döneminde takıma son çeyrekteki katkısıyla "Mr. Fourth Quarter" lakabını alan Türkoğlu, 2009 NBA finalinde şampiyonluğa çok yaklaştı ama Los Angeles Lakers engelini geçemedi.

Haberin Devamı

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı ile gümüş madalya sevinci yaşayan Türkoğlu, 12,3 sayı, 4,2 ribaunt ve 3,4 asist ortalamasıyla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçildi.

Federasyon başkanlığı döneminde Türk basketboluna dünyanın sayılı tesislerinden birini kazandıran Türkoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda sporcu olarak yaşadığı podyum başarısını geçen yaz ilk kez Türkiye sınırları dışına taşıyarak tarihe geçti.

"12 DEV ADAM" EFSANESİ HİDAYET TÜRKOĞLU

Tüm yaş gruplarında milli formayı 309 kez giyen ve 3 bin 475 sayı atan Türkoğlu, 2001'de Avrupa Şampiyonası'nda, 2010'da ise Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan kadroda yer aldı.

2010 Dünya Şampiyonası'nda 12,3 sayı, 4,2 ribaunt ve 3,4 asist ortalamasıyla final yolunda önemli rol oynayan Türkoğlu, turnuvanın en iyi 5'ine seçildi.

Türkoğlu; 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ve 2013 yıllarındaki Avrupa şampiyonalarında ve 2002 ile 2010'daki Dünya şampiyonalarında ay-yıldızlı formanın başarısı için mücadele etti.

İlk olarak 1994 yılında milli formayı giyen Türkoğlu, NBA'de olduğu gibi milli takım formasıyla da basketbolseverlerin hafızasına kazınan performanslara imza attı.

Haberin Devamı

A Milli Takım'da ilk Avrupa Şampiyonası heyecanını 1999'da yaşayan ve maç başına ortalama 24,6 dakika süreyle oynayan Türkoğlu, 12,4 sayı ortalamasıyla milli takımın en skorer oyuncusu oldu.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2001 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'nın son 9 saniyeye 70-67 önde girdiği yarı final eşleşmesinde sahneye çıkan 22 yaşındaki Türkoğlu, attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmada son topu kullanan ve milli takımı finale taşıyan Türkoğlu; 23 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle "triple double"a yaklaştı.

Şampiyonada 6 maçta görev alıp 15,5 sayı ortalamasıyla oynayan Türkoğlu, ortalama 3,5 asistlik performansıyla da ay-yıldızlı ekibin enleri arasında yer aldı.

Haberin Devamı

2010 Dünya Kupası son 16 turunda millilerin Fransa'yı 95-77 yendiği karşılaşmada ise Türkoğlu, turnuvadaki en iyi maçlarından birini çıkardı. Milli takımın son çeyreğe 26 sayı farkla girdiği mücadelede Türkoğlu; 20 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle oynadı.

Kariyerinin en iyi performanslarından birini 2007 Avrupa Şampiyonası ikinci turunda İtalya'ya 34 sayı atarak sergileyen Türkoğlu, maçı uzatmaya taşısa da İtalya parkeden galip ayrıldı.

2010 sonrası durgunluk dönemine giren milli takım, 15 yıllık madalya özlemine bu kez Türkoğlu'nun federasyon başkanlığı yaptığı dönemde son verdi.

Letonya'nın başkenti Riga'da elde edilen Avrupa ikinciliği, milli takım düzeyinde Türkiye sınırları dışındaki ilk podyum başarısı oldu.

Haberin Devamı

Türkoğlu'nun ay-yıldızlı takım kariyerinde görev aldığı Avrupa ve Dünya Şampiyonası finallerindeki sayı, ribaunt ve asist ortalamaları şöyle:

Yıl Şampiyona Maç Sayı Ribaunt Asist 1999 31. Avrupa Şampiyonası 9 12,4 3,4 1,4 2001 32. Avrupa Şampiyonası 6 15,5 5,8 3,5 2002 14. Dünya Şampiyonası 8 14,9 5 3,6 2003 33. Avrupa Şampiyonası 3 11 5,5 1,8 2005 34. Avrupa Şampiyonası 4 12 4,3 0,8 2007 35. Avrupa Şampiyonası 6 19,2 5,2 2,2 2009 36. Avrupa Şampiyonası 9 9,8 4,2 2,6 2010 16. Dünya Şampiyonası 9 12,3 4,2 3,4 2011 37. Avrupa Şampiyonası 8 10,6 3,1 2,4 2013 38. Avrupa Şampiyonası 3 7,3 3,7 2

ANADOLU EFES'İN İLK "DÖRTLÜ FİNAL" BAŞARISINDA ÖNEMLİ ROL OYNADI

19 Mart 1979'da İstanbul'da dünyaya gelen ve küçük yaşlarda gösterdiği performansla Anadolu Efes'in dikkatini çeken Türkoğlu, 16 yaşında profesyonelliğe adım attı.

1999-2000 Avrupa Ligi sezonunda oynadığı 22 maçta 13,6 sayı ve 4,6 ribauntluk ortalamaya ulaşan Türkoğlu, Anadolu Efes'in "Dörtlü Final"e kalan ilk Türk takımı olmasında büyük rol oynadı.

1996-2000 yılları arasındaki çok yönlü oyunuyla takımına büyük katkı sağlayan ve 1 lig şampiyonluğu, ikişer kez de Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan 20 yaşındaki Türkoğlu'na NBA'in kapıları açıldı.

Haberin Devamı

997 MAÇLIK TARİHİ YOLCULUK KİNGS'LE BAŞLADI

2000 NBA draftında Sacramento Kings tarafından 16. sırada seçilen Türkoğlu, Mirsad Türkcan'dan sonra NBA'e adım atan 2. Türk basketbolcu olarak tarihe geçti.

8 Aralık 2000 tarihinde Kings'in Houston Rockets'ı 111-98 mağlup ettiği maça ilk 5'te başlayarak NBA tarihinde bunu başaran ilk Türk oyuncu olan Türkoğlu, parkeden 16 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle ayrıldı.

İlk sezonunda, "NBA'in en iyi ikinci çaylaklar takımı"na giren ve 10,1 sayı ile 4,5 ribaunt ortalamalarını tutturduğu ikinci yılında "en iyi 6. adam" ödülüne aday gösterilen Türkoğlu, 2003 yazında üçlü bir takasla 1999 ve 2003 NBA şampiyonu San Antonio Spurs'e gitti.

KARİYERİNİN "SİHİRLİ" YILLARI İÇİN ORLANDO'DA

2004 yazında kadrosunda Dwight Howard'ın da yer aldığı Orlando Magic'e transfer olan Türkoğlu, Mart 2008'de Washington Wizards'a karşı 39 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

NBA'de Magic'in maçlarını anlatan David Steele'in "Eşsiz ve çok yönlü bir yetenek karışımı. Nadir görülen bir boy, zeka, şut ve oyun kurma yeteneği kombinasyonuna sahip." diye tanımladığı Türkoğlu, 19,5 sayı, 5,7 ribaunt ve yüzde 45,6 saha içi şut yüzdesine ulaştığı 2007-2008 sezonunda "NBA'in en iyi gelişme gösteren oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

2007 yazında takımın başına geçen Stan Van Gundy ile kariyerinin zirvesine çıkan 28 yaşındaki Türkoğlu, Magic'in dijital içerik sorumlusu Josh Cohen'in tabiriyle "damarlarında buzla oynadığı" dönemde takımını NBA finaline taşıdı.

2009 yılında play-off'ların ilk turunda, seride 2-1 geride oldukları Philadelphia 76ers'a karşı 4. maçta, bitime 1,1 saniye kala maçı kazandıran 3 sayılık atış Türkoğlu'ndan geldi.

Seriyi 4-3 kazandıkları konferans yarı finalinin 7. maçında, Boston Celtics karşısında 25 sayı, 12 asistle "double double" yapan milli sporcu, LeBron Jamesli Cleveland Cavaliers'a karşı 6 maçta da çift haneleri gördü.

Kariyerinin ilk final serisinde Los Angeles Lakers'a karşı iki maçta 20'den fazla skor üreten Türkoğlu'nun ikinci maçın son dakikalarında Kobe Bryant'a yaptığı blok hafızalara kazındı. Lakers, seriyi 4-1 kazanarak şampiyon oldu.

Türkoğlu, 2009 dışında NBA kariyerindeki play-off'larda 1 konferans finali, 5 kez de yarı final gördü.

Temmuz 2009'da Toronto Raptors'a giden Türkoğlu'nun NBA'deki 5. durağı 2010 yazında takaslandığı Phoenix Suns oldu. 25 maçın ardından Aralık 2010'da eski takımı Magic'e dönen milli sporcu, NBA kariyerini Los Angeles Clippers ile tamamladı.

NBA'DE EN FAZLA MAÇ OYNAYAN TÜRK BASKETBOLCU

15 yıllık NBA kariyerinde 6 takımın formasını giyen Türkoğlu, normal sezonda 997 (571'i ilk beş), play-off'larda ise 109 maça çıkarak "NBA'de en fazla maç oynayan Türk basketbolcu" ünvanını aldı.

NBA kariyerini 11,1 sayı, 4 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla tamamlayan Türkoğlu'nun 10 bin sayı barajını aşan (11 bin 22) tek Türk oyuncu olma başarısı da henüz geçilemedi.

Türkoğlu, Orlando Magic'te yakaladığı istatistiklerle de kulüp tarihinde unutulmaz bir miras bıraktı.

Magic'in tüm zamanlar istatistik sıralamasında Türkoğlu, oynadığı dakika sayısı (beşinci, 16 bin 233), üç sayılık atış sayısı (beşinci, 794), asist sayısı (altıncı, bin 927), serbest atış sayısı (altıncı, bin 402), attığı sayı (yedinci, 7 bin 216), oynadığı maç sayısı (yedinci, 497), ribaunt sayısında (sekizinci, 2 bin 221) ilk 10'da yer alıyor.

TESİSLEŞMEDE ATILIM, TÜRKİYE'NİN İLK BASKETBOL LİSESİ

Aktif kariyerini noktaladıktan sonra Kasım 2015-Haziran 2016 tarihlerinde TBF Üst Yöneticisi (CEO) olarak görev yapan Türkoğlu, Ekim 2016'dan itibaren üst üste üç kez federasyon başkanı seçilme başarısı gösterdi.

Federasyon başkanlığı döneminde "en büyük hayalim" dediği Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi için büyük mesai harcayan Türkoğlu, basketbola 2024-25 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla hizmete giren büyük bir tesis kazandırdı.

Dünyanın sayılı basketbol tesisleri arasında gösterilen Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, ana salonunun yanı sıra milli takımlar ve alt yapılara hizmet veren 5 salonda aynı anda maç yapılabilmesiyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 70 bin metrekarelik tesis içerisinde yer alan Türkiye'nin ilk basketbol lisesi ise Türk basketboluna sporcu ve yönetici yetiştirme hedefiyle bu yıl kapılarını öğrencilere açtı.

FIBA ONUR LİSTESİ

Uluslararası basketbolun tarihini, gelişim sürecini ve oyuna yön veren isimleri kayıt altına alma hedefiyle hayata geçirilen FIBA Onur Listesi, basketbolun dünya genelinde yaygınlaşmasına ve farklı kıtalarda kök salmasına katkı sağlayan figürleri onurlandırmayı amaçlıyor.

Basketbolu yalnızca sportif başarılar üzerinden değil; etki, süreklilik ve tarihsel iz üzerinden değerlendiren FIBA Onur Listesi'ne oyunu dönüştüren, ülkelerinde basketbolu sıçrama noktasına taşıyan ve kıtalar arası etki yaratan figürler seçiliyor.

FIBA Onur Listesi'ne bu yıl Türkoğlu'nun yanı sıra Sue Bird (ABD), Celine Dumerc (Fransa), Clarisse Machanguana (Mozambik), Dirk Nowitzki (Almanya), Ismenia Pauchard (Şili), Wang Zhizhi (Çin) ve Ludwik Mietta-Mikolajevicz de (Polonya) seçildi.

2026 “Onur Listesi”ne seçilenler için 21 Nisan 2026’da Almanya’nın başkenti Berlin'de tören düzenlenecek.