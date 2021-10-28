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Hidayet Türkoğlu ile Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi için toplantı yaptı

#Hidayet Türkoğlu#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#TBF
Hidayet Türkoğlu ile Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi için toplantı yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Cumhuriyet'in 100’üncü yılında İstanbul'a Basketbol Gelişim Merkezi’ni kazandırmak için çalışmalara hız verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilecek olan Basketbol Gelişim Merkezi Projesi ile ilgili toplantı yaptı.

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Bazı programlara katılmak üzere İstanbulda bulunan Bakan Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu TBF'nin İstanbul'daki binasında ziyaret etti.

Proje tasarımı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TBF iş birliği ile yapılan ve ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ arasında inşaat anlaşması tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezinin incelenmesi amacıyla bir araya gelen ikili, 2023 yılına kadar tamamlanması planlanan proje için detayları görüştü.

2023'te hizmete girmesi öngörülen Basketbol Gelişim Merkezi Projesinde 10 bin kişilik spor salonu yer alacak. Bunun yanında yılda 8 binden fazla maçın oynanacağı 3 adet altyapı salonunun bulunacağı merkezde, milli takımların çalışmalarını yapabileceği milli takım antrenman salonu ve kamp merkezi bulunacak. Basketbol Gelişim Merkezinde ayrıca, basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanları ile modern bir otel de yer alacak. 68 bin 800 metrekare alana kurulacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, maçlar, turnuvalar, etkinlikler ve organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir alan olma özelliğine sahip olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hidayet Türkoğlu#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#TBF

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