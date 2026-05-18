Hidayet Türkoğlu: 'Fenerbahçe’yi Olympiakos karşısında çok avantajlı görüyorum!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 12:47

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, EuroLeague'de Final-Four'da Olympiakos karşısında Fenerbahçe'nin daha avantajlı olduğunu söyledi.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four’unun yarı finalinde 22 Mayıs Cuma akşamı Atina’da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşmada Fenerbahçe’yi avantajlı gördüğünü söyledi.

HT Spor'a konuşan Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde oldu:

"FENERBAHÇE’Yİ SON DÖNEMDEKİ İSTİKRARLI OYUNUYLA ÇOK AVANTAJLI GÖRÜYORUM"

Olympiakos’un Fenerbahçe’ye karşı avantajlı olacağı tek nokta seyirci olacak. Onun dışında Olympiakos’un basketbol olarak Fenerbahçe’ye üstünlük kuracağını düşünmüyorum. Tabii ki dört takımın hepsi, oynadıkları basketbolla Final Four’da olmayı hak etti. Ancak ben, Fenerbahçe’yi son dönemdeki istikrarlı oyunuyla çok avantajlı görüyorum. İnşallah Anadolu Efes‘in yaptığı gibi bu sene Fenerbahçe de üst üste ikinci şampiyonluğu alır ve onlarla gurur duyarız.”

