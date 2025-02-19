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Hidayet Türkoğlu: Fenerbahçe oyuncu yollamazsa yaptırım uygulayacağız

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#TBF#FENERBAHÇE BEKO#Hidayet Türkoğlu
Hidayet Türkoğlu: Fenerbahçe oyuncu yollamazsa yaptırım uygulayacağız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:00

TBF Başkanı Türkoğlu, “Oyuncuları milli takıma çağırsak ve gelemeseler ceza vermek zorunda kalırdık. Bu yüzden F.Bahçeli oyuncuları çağırmadık. Avrupa Şampiyonası’na giderken bu durum sürerse yaptırımdan kaçınmayacağız.” dedi.

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TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım’a oyuncu göndermeme tutumunu sürdürmesi halinde Fenerbahçe’ye yaptırım uygulanacağını söyledi. 12 Dev Adam’ın 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İtalya ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen medya gününde konuşan Türkoğlu şunları kaydetti:

“Oyuncuları milli takıma çağırsak ve gelemeseler ceza vermek zorunda kalırdık. Bu yüzden Fenerbahçeli oyuncuları çağırmadık. Avrupa Şampiyonası’na giderken bu durum devam ederse yaptırımdan kaçınmayacağız. Bu durum, sporcularımız da dahil olmak üzere herkes için geçerlidir.”

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#TBF#FENERBAHÇE BEKO#Hidayet Türkoğlu

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