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Hidayet Türkoğlu: "Bu sürecin artık bir şekilde sonlanması gerekiyor..."

#Basketbol#Hidayet Türkoğlu#A Milli Takım
Hidayet Türkoğlu: Bu sürecin artık bir şekilde sonlanması gerekiyor...

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yunanistan ile oynanacak olan 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının önemli olduğunu ifade ederek, “Bu iki maç tabii ki özel duygulara hitap edecektir. Hem antrenör ekibimize hem oyuncularımıza güvenimiz TBF olarak her zaman tam olmuştur" dedi.

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2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Yunanistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın gerçekleştireceği antrenman öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

Milli takımın her branşta ülke olarak gurur duydukları bir olgu olduğunu söyleyen Türkoğlu, “2 tane önemli maçımız var. İki ezeli rakip olarak gözükebilir ama bana göre her milli maç önemlidir. Her maç anlamlıdır. Bu iki maç tabii ki özel duygulara hitap edecektir. Hem antrenör ekibimize hem oyuncularımıza güvenimiz TBF olarak her zaman tam olmuştur. İyi performans sergileyen arkadaşlarımız var. Hepsinden ricamız bu fırsatı iyi değerlendirsinler. Formanın anlamını ve değerini maça çıktıklarında daha iyi anlayacaklardır. Hepsine başarılar diliyoruz. Halkımız da onlara desteklerini hiçbir zaman eksik bırakmayacaktır. İnşallah basketbol için güzel bir hafta olur. Güzel bir hafta sonu geçirdik. İnşallah milli düzeyde de bunu en üst seviyelere çıkartacağız" diye konuştu.

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"Bu sürecin artık bir şekilde sonlanması gerekiyor"

Euroleague ve FIBA arasında yaşanan durumlara değinen Hidayet Türkoğlu, “Buraya gelmeden önce kafamda bir şeyler vardı. Tepkisel anlamda ağır mı konuşayım diye düşündüm. Ama ben öncellikle EuroLeague’de bizi gururla temsil eden iki kulübümüze bu süreçte bizimle her zaman iyi diyalogda oldukları için teşekkür ediyorum. Biz de TBF olarak onların talebini değerlendirip kararlar veriyoruz. Ama bu sürecin artık gerçekten bir son bulmasını istiyoruz. Milli takım, ülkeyi uluslararası alanda temsil ettiğiniz bir süreç. Tüm ülkeler de bunu istiyor. Bence kulüplerin de bu süreçte biraz daha söz sahibi olması gerekiyor. Özellikle hafta sonuna maç koymaları kadar saçma bir süreç görmedim. Bununla ilk kez karşılaşıyorum. Her geçen gün Avrupa basketboluna zarar veriyor bu çekişme. Kendi egolarını bir kenara koyup, sporcularımızın daha değerli olduğunu anlamaları gerekiyor. Arkadaşlarımız zaten kısa bir sürede milli takıma çağrılıyor. Hangisi gelecek, hangisi gelmeyecek, antrenman yapamıyorlar, EuroLeague de araya maç sıkıştırıyor. EuroLeague bu işi yönetemiyor. Ülke değerlerini bu kadar ikinci plana atmamaları gerekiyor. Sizi Avrupa Şampiyonası’nda ve Dünya Şampiyonası’na götürüyor bu maçlar. Biz en iyi şekilde işimizi yapmaya devam edeceğiz. Sporcularımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum, zor bir süreç. Bu saçmalığın bitmesi, Avrupa basketbolu için en önemli şey. Tekrar girişimlerimiz olacak. Bu sürecin artık bir şekilde sonlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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