Hidayet Türkoğlu, basketbolun 129. doğum gününü kutladı

Federasyondan yapılan açıklamada Türkoğlu'nun, bu özel gün dolayısıyla 28 Aralık Pazartesi gününe kadar "#AsırlıkHediye" etiketine tweet atan ilk 29 kişiye imzalı milli takım forması ve 100 kişiye de Türkiye Basketbol Tarihi kitabını hediye edeceği belirtildi.

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