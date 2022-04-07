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Hidayet Türkoğlu: "Başantrenör konusunda açıklama yakında..."

#A Milli Erkek Basketbol Takımı#Hidayet Türkoğlu#Basketbol
Hidayet Türkoğlu: Başantrenör konusunda açıklama yakında...

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bahçeşehir Koleji’nin Leiden Basketball’ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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Basketbolda yakalanan başarıların kupayla taçlanması halinde daha da anlamlı olacağına dikkat çeken Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, "Ülkemizi gururla temsil eden bütün kulüplerimizi gerçekten takdir etmek gerekiyor. Bahçeşehir’imiz finalde. İnşallah devamı da gelir ve ülkemize kupa gelir. Bu anlamda yaptıkları katkı ve yatırımlardan dolayı başta Hüseyin başkan olmak üzere bütün Yücel ailesini kutluyorum. İnşallah kupa ülkemize gelir" şeklinde konuştu.

Türk Telekom, TOFAŞ, Anadolu Efes’in Avrupa kupalarında iddialarının devam ettiğinin hatırlatılması üzerine TBF Başkanı Türkoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kulüplerimizin yapmış oldukları doğru yatırımlar sonrasında elde ettikleri başarılar inşallah böyle devam eder. Sonunu kupalarla getirebilirsek, ülkemizin basketbolu açısından daha anlamlı ve katkılı olacaktır. Kulüplerimize bu anlamda hem teşekkür etmek hem de kutlamak istiyorum. Yaptıkları yatırımlarla Türk basketbolunun dünyada ve Avrupa’da görünürlüğünü arttırıyorlar. O yüzden inşallah kupayla da sonuçlanırsa ne mutlu bize." 

"AÇIKLAMA YAKINDA OLACAK"

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Orhun Ene ile yolların ayrılmasının ardından yeni başantrenörün kim olacağı yönünde gelen soruya Türkoğlu şöyle cevap verdi:

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"Açıklama yakında olacak. Şimdilik öyle diyelim."

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#A Milli Erkek Basketbol Takımı#Hidayet Türkoğlu#Basketbol

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